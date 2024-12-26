Тремтіння, втрата апетиту, сильний головний біль. Яка кількість шоколаду призведе до таких симптомів

Новорічні свята - це час застіль та смаколиків, зокрема шоколаду та цукерок. На жаль, надмірне вживання шоколаду може призвести до збільшення ваги, карієсу та підвищеного ризику розвитку серцевих захворювань, діабету 2 типу та високого рівня холестерину. Але чи може це бути фатальним?

Яка ж кількість цього продукту - неприпустима, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Psychology Today.

Чи можна переїсти шоколаду та отримати наслідки?

Ласощі виготовлені з какао-бобів, які містять легкий стимулятор теобромін. Велика кількість теоброміну може бути отруйною.

"Теобромін впливає на нервову систему, дихальну систему та серцево-судинну систему (наприклад, розширення судин), а також призводить до надмірного сечовипускання", - написав доктор Навід Салех у блозі.

У дуже великих кількостях це може викликати прискорене серцебиття, пітливість, тремтіння, втрату апетиту, сильний головний біль і падіння артеріального тиску.

Popular Science повідомляє, що 1000 міліграмів (мг) на кілограм (кг) маси тіла вважається токсичною дозою теоброміну для людини.

Людина, яка важить близько 68 кг повинна була б з’їсти близько 68 000 мг теоброміну, щоб отруїтися.

Кількість теоброміну залежить від типу шоколаду. Ви не знайдете багато в білому шоколаді, але його більше в молочному шоколаді (2,4 мг теоброміну на грам шоколаду), темному шоколаді (5,5 мг на грам) і пекарському шоколаді (16 мг на грам).

Експерти визначили, що людина вагою 165 фунтів теоретично може смертельно переїсти, вживши 711 плиток молочного шоколаду Hershey звичайного розміру або 332 плитки чорного шоколаду Hershey стандартного розміру.

Наразі немає повідомлень про те, що це коли-небудь відбувалося.

Хоча люди можуть швидко метаболізувати теобромін, багато тварин цього не можуть. Теобромін є основною причиною, чому не слід давати шоколад собакам, котам або птахам.