Требует длительного лечения: Комаровский рассказал об опасной инфекции кожи

Доктор Комаровский рассказал, как правильно лечить такое проявление стафилококковой инфекции как фурункул. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

По словам Евгения Комаровского, фурункулы в 100% случаев вызваны бактерией золотистого стафилококка. И возникновению фурункулов в организме человека способствует несколько факторов:

особенности иммунной системы отдельно взятого человека;

особенности окружающей среды - контакты кожи с чем-то, качество воды, качество одежды, стирального порошка и т. д.

гормональный фон человека, поскольку фурункул - это закупорка потовых и сальных желез с инфицированием, а вязкость секрета сальных желез зависит именно от гормонального фона.

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Доктор Комаровский рассказал о лечении фурункулов и причине их появления (фото: momjunction.com)

Педиатр рассказал, что лечение фурункулов - это комплексный процесс, состоящий из трех подходов:

антибактериальные препараты местного действия;

антистафилококковые антибиотики для приема внутрь (в случае повторяющегося, рецидивирующего, фурункулеза);

анализ внешних факторов - чем стираем, какая одежда, вода, то есть, того, что происходит в окружении человека, страдающего от фурункулов;

хирургическое лечение крупных фурункулов или сливающихся, которые называют карбункулами.

Доктор Комаровский рассказал о лечении фурункулов и причине их появления (фото: momjunction.com)

Отметим, что педиатр рассказал, что лечение фурункулеза - это довольно сложный и длительный процесс, который предполагает прием курса антибактериальных препаратов продолжительностью не менее десяти дней.

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