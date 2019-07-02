Требует длительного лечения: Комаровский рассказал об опасной инфекции кожи

Евгений Комаровский посоветовал, как избавиться от неприятного заболевания
Доктор Комаровский рассказал, как правильно лечить такое проявление стафилококковой инфекции как фурункул. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.
По словам Евгения Комаровского, фурункулы в 100% случаев вызваны бактерией золотистого стафилококка. И возникновению фурункулов в организме человека способствует несколько факторов:
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Доктор Комаровский рассказал о лечении фурункулов и причине их появления (фото: momjunction.com)
Педиатр рассказал, что лечение фурункулов - это комплексный процесс, состоящий из трех подходов:
Доктор Комаровский рассказал о лечении фурункулов и причине их появления (фото: momjunction.com)
Отметим, что педиатр рассказал, что лечение фурункулеза - это довольно сложный и длительный процесс, который предполагает прием курса антибактериальных препаратов продолжительностью не менее десяти дней.
К слову, ранее доктор Комаровский рассказал о необходимости йода для растущего детского организма.
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Напомним, Комаровский также дал важный совет относительно атопического дерматита у младенцев. Педиатр рассказал, к каким врачам стоит обращаться с такой проблемой.