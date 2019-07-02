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Требует длительного лечения: Комаровский рассказал об опасной инфекции кожи


Евгений Комаровский посоветовал, как избавиться от неприятного заболевания

Доктор Комаровский рассказал, как правильно лечить такое проявление стафилококковой инфекции как фурункул. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

По словам Евгения Комаровского, фурункулы в 100% случаев вызваны бактерией золотистого стафилококка. И возникновению фурункулов в организме человека способствует несколько факторов:

  • особенности иммунной системы отдельно взятого человека;
  • особенности окружающей среды - контакты кожи с чем-то, качество воды, качество одежды, стирального порошка и т. д.
  • гормональный фон человека, поскольку фурункул - это закупорка потовых и сальных желез с инфицированием, а вязкость секрета сальных желез зависит именно от гормонального фона. 

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Доктор Комаровский рассказал о лечении фурункулов и причине их появления (фото: momjunction.com)

Педиатр рассказал, что лечение фурункулов - это комплексный процесс, состоящий из трех подходов:

  • антибактериальные препараты местного действия;
  • антистафилококковые антибиотики для приема внутрь (в случае повторяющегося, рецидивирующего, фурункулеза);
  • анализ внешних факторов - чем стираем, какая одежда, вода, то есть, того, что происходит в окружении человека, страдающего от фурункулов;
  • хирургическое лечение крупных фурункулов или сливающихся, которые называют карбункулами.

Доктор Комаровский рассказал о лечении фурункулов и причине их появления (фото: momjunction.com)

Отметим, что педиатр рассказал, что лечение фурункулеза - это довольно сложный и длительный процесс, который предполагает прием курса антибактериальных препаратов продолжительностью не менее десяти дней.

К слову, ранее доктор Комаровский рассказал о необходимости йода для растущего детского организма.

Ранее педиатр также поделился советом для тех родителей, чьи годовалые дети страдают от отсутствия аппетита и категорически отказываются самостоятельно есть.

Напомним, Комаровский также дал важный совет относительно атопического дерматита у младенцев. Педиатр рассказал, к каким врачам стоит обращаться с такой проблемой.

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