Требовал деньги: в Мелитополе военнослужащий грозился убить собственного сына

Военнослужащий угрожал убийством собственному сыну в Мелитополе (Коллаж РБК-Украина)

Мужчина также хотел применить физическую силу по отношению к своей бывшей

В Мелитополе военнослужащий одного из формирований угрожал своей бывшей причинить тяжкие телесные повреждения, неоднократно упоминая, что это может произойти и с их общим ребенком, который проживал с женщиной. Об этом сообщает "РИА-Мелитополь".

В ходе досудебного расследования установлено, что в сентябре 2014 года девушка познакомилась с уроженцем Бердянского района, который на тот момент проходил военную службу в воинской части А1978 в Запорожье. Они вместе проживали до декабря 2017-го, а после были вынуждены расстаться из-за постоянных конфликтов.

Это и сподвигло мужчину к ужасным действиям. Он стал преследовать бывшую, требуя от нее и ее несовершеннолетнего сына 40000 гривен и грозясь убить их в случае, если его просьба не будет выполнена.

После надоедливых звонков девушка обратилась в полицию, по факту правонарушения было возбуждено уголовное дело. В скором времени мужчина был задержан. Действия подозреваемого предварительно квалифицируются по ч.2 ст.189 УК Украины (вымогательство).

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