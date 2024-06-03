Не треба приймати заспокійливе: українцям розвіяли популярний міф про біль у серці

Міфи про біль у серці

Багато хто думає, якщо турбує біль у серці, то все, що треба зробити, це прийняти заспокійливе чи знеболювальне. Також хибною є думка, що треба лише перечекати, і біль у серці пройде сам по собі.

Насправді біль у серці може мати різні причини та характер, і навіть не завжди свідчить про кардіологічні проблеми.

Також важливо знати, що про появу серцево-судинних захворювань свідчить, звичай, не біль у серці, а інші симптоми. Наприклад:

болісні та неприємні відчуття у ділянці груднини

біль, який поширюється вниз по лівій стороні тіла

задишка та поява набряків

Важливо такі симптоми не ігнорувати та слід до свого сімейного лікаря.

До того ж не слід приймайте жодних ліків без призначення лікаря.

При деяких тривожних симптомах треба негайно телефонувати до екстреної медичної допомоги - 103.

"Маленький інфаркт - це не велика проблема"

Часто люди думають, що маленький серцевий напад не є великою проблемою з точки зору того, наскільки добре може працювати ваше серце. Він може навіть пройти непоміченим.

Але це величезний попереджувальний знак того, що у вас серйозні захворювання серця, і наступний інфаркт може вас вбити.

Що можна зробити: мінімізуйте ризик серцевого нападу, підтримуючи свою вагу, холестерин та артеріальний тиск у нормальному діапазоні, не паліть та регулярно відвідуйте лікаря, щоб переконатися, що фактори ризику не підвищені.

До того ж серце може швидше битися в різних темпах протягом дня. Частота серцевих скорочень прискорюється під час тренування, емоційних навантажень, підйомі температури і сповільнюється, коли ви спите чи відпочиваєте.

Але іноді людина може відчути прискорення чи уповільнення ритму серця, не пов’язане з емоційним станом та фізичними навантаженнями. Це може бути ознакою аритмії - ненормального або нерегулярного серцебиття.