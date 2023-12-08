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"Треба навчитися жити поруч із скаженим собакою". Комаровський розповів про своє ставлення до росіян

Комаровський дав інтерв'ю Дмитру Гордону (Скріншот із відео)
Автор: Людмила Жукова

Заслужений педіатр України - Євген Комаровський розповів, що думає про росіян, які розпочали війну проти України. За його словами, потрібно навчитися жити "по сусідству зі скаженим собакою".

Про це лікар розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону на YouTube.

Що Комаровський думає про росіян

На питання Гордона, що лікар думає про росіян, і чи ненавидить він їх після початку великої війни, Комаровський відповів негативно.

"Ні, я їх не ненавиджу", - сказав він.

Потім Комаровський пояснив, що він хоче сказати і навів приклад дівчинки та батьків, які повинні їй пояснити, що не можна переходити дорогу на червоне світло і потрібно знати правила дорожнього руху.

"Я говорю про те, що, якщо поруч живе скажений собака, то треба навчитися жити поруч зі скаженим собакою. Потрібно мати щеплення, треба знати, яку кістку йому кинути, щоб він зжер, а не відгриз тобі ногу. Для цього потрібно мати розум. та розуміти відповідальність перед людьми", - сказав заслужений педіатр.

Але також Комаровський зазначив, що обговорювати, що ґвалтівник - поганий - це очевидні речі.

 

Як ми раніше повідомляли, Комаровський запропонував віддати території росіянам, щоб "зберегти життя українців".

До речі, Хливнюк показав фото з окопа та звернувся до артистів , які "поза політикою".

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Доктор Комаровский