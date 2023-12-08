"Треба навчитися жити поруч із скаженим собакою". Комаровський розповів про своє ставлення до росіян

Що Комаровський думає про росіян

На питання Гордона, що лікар думає про росіян, і чи ненавидить він їх після початку великої війни, Комаровський відповів негативно.

"Ні, я їх не ненавиджу", - сказав він.

Потім Комаровський пояснив, що він хоче сказати і навів приклад дівчинки та батьків, які повинні їй пояснити, що не можна переходити дорогу на червоне світло і потрібно знати правила дорожнього руху.

"Я говорю про те, що, якщо поруч живе скажений собака, то треба навчитися жити поруч зі скаженим собакою. Потрібно мати щеплення, треба знати, яку кістку йому кинути, щоб він зжер, а не відгриз тобі ногу. Для цього потрібно мати розум. та розуміти відповідальність перед людьми", - сказав заслужений педіатр.

Але також Комаровський зазначив, що обговорювати, що ґвалтівник - поганий - це очевидні речі.