"Треба чмирити всім народом": Притула розніс Росію. Слів не підбирав

"В якомусь році Ургант у кулінарній передачі сказав, що порубає зелень, як червоний комісар українських селян. Я тоді працював в одному телепроєкті й під час запису цього проєкту, звертаючись до Урганта, продемонстрував йому фак", - пригадав він.

Але реакція суспільства тоді на жест Притули була неоднозначною: одні казали, що "все правильно зробив", але інші говорили Сергію щось на кшталт "а хто ти такий, що ти цілому Урганту дозволив таке показати, та він навіть не знає, хто ти такий, він на тебе уваги не зверне".

"Але річ у тому, коли публічна особа дозволяє таке глупство, її треба чмирити всім народом, який вона ображає", - пояснює волонтер.

Зараз Притула абсолютно випав з російського інформаційного поля.

"Що там зараз відбувається у цій клоаці під назвою Росія, з їхніми артистами, я дупля не ріжу, мені це нецікаво. Я маю таку велику мрію, щоб в один прекрасний день кожна людина в Україні зрозуміла, що подальша комунікація з їхнім інформаційним середовищем в будь-якій царині - це продовження якогось мазохістського процесу зневаги до себе", - резюмував він.