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"Треба чмирити всім народом": Притула розніс Росію. Слів не підбирав

Сергій Притула (фото: РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Усі російські блогери, гумористи з Comedy Club та інші так звані зірки у той чи інший спосіб є носіями кремлівських наративів. Просто хтось їх відкрито подає, а хтось приховано.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав шоумен, телеведучий і волонтер Сергій Притула.

"В якомусь році Ургант у кулінарній передачі сказав, що порубає зелень, як червоний комісар українських селян. Я тоді працював в одному телепроєкті й під час запису цього проєкту, звертаючись до Урганта, продемонстрував йому фак", - пригадав він.

Але реакція суспільства тоді на жест Притули була неоднозначною: одні казали, що "все правильно зробив", але інші говорили Сергію щось на кшталт "а хто ти такий, що ти цілому Урганту дозволив таке показати, та він навіть не знає, хто ти такий, він на тебе уваги не зверне".

"Але річ у тому, коли публічна особа дозволяє таке глупство, її треба чмирити всім народом, який вона ображає", - пояснює волонтер.

Зараз Притула абсолютно випав з російського інформаційного поля.

"Що там зараз відбувається у цій клоаці під назвою Росія, з їхніми артистами, я дупля не ріжу, мені це нецікаво. Я маю таку велику мрію, щоб в один прекрасний день кожна людина в Україні зрозуміла, що подальша комунікація з їхнім інформаційним середовищем в будь-якій царині - це продовження якогось мазохістського процесу зневаги до себе", - резюмував він.

Прочитати повне інтерв'ю Сергія Притули для РБК-Україна можна за цим посиланням.

Раніше ми писали про те, що саме може заставити плакати Сергія Притулу під час війни.

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Сергій Притула