У травні Землю накриють потужні і затяжні магнітні бурі: названі найнебезпечніші дати

Магнітні бурі у травні 2023

З 1 по 4 травня включно очікуються геомагнітні бурі середньої інтенсивності .

. А вже з 11 травня почнеться потужна і затяжна буря , яка триватиме тиждень, до 17 травня включно.

, яка триватиме тиждень, до 17 травня включно. Після цього, через два дні спокою, прогнозується магнітна буря середньої сили та триватиме вона з 20 по 25 травня включно.

та триватиме вона з 20 по 25 травня включно. Далі, вже наприкінці місяця, ще одна геомагнітна буря очікується на 28 число - їй присвоєно сильний "червоний" рівень інтенсивності, але триватиме така тряска лише один день.

Прогноз геомагнітної активності на 2024 рік

За даними дослідників Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), наприкінці наступного року можливі особливо сильні сонячні та магнітні бурі, що досягатимуть пікових значень.

Також науковці попереджають про ризик, що після цього суттєвий вплив магнітних штормів на нашу планету очікується ще протягом п'яти років.

Як магнітні бурі впливають на людей

Такі різкі перепади та каскади магнітних бур можуть вплинути навіть на абсолютно здорових людей. Можуть бути проблеми зі сном, відчуття сильної втоми, порушення працездатності, дратівливість, стрибки артеріального тиску, головний біль, сонливість та погіршення хронічних захворювань.

Варто зазначити, що слабіші магнітні бурі можуть відчувати тільки метеозалежні люди, а сильніші - майже всі люди на планеті. Найбільш схильні до впливу магнітних бур літні люди, немовлята, люди з хронічними захворюваннями та метеозалежні люди.

Часті скарги:

Головний біль, запаморочення, розсіяність

Прискорене серцебиття, стрибки артеріального тиску

Сонливість, підвищена стомлюваність, порушення концентрації

Нудота, слабкість, проблеми зі шлунком, апетитом

Порушення сну - сонливість, безсоння

Дратівливість, агресія, схильність до конфліктів

Підвищена тривожність, апатія, депресивні стани

Загострення хронічних захворювань

Ломота в м'язах, кістках, місцях старих переломів та травм

Як можна допомогти організму в дні магнітних бур

Рекомендується в такі дні знизити фізичні та психоемоційні навантаження, дотримуватися нормального розпорядку дня та повноцінно висипатись – не менше 7-9 годин на добу.

Велике значення мають: водяний баланс, нормальне харчування.

Небажано пити багато кави, її варто замінити трав'яним чаєм. Не рекомендується гостра, солона, шкідлива їжа та алкоголь.

У дні магнітних бур уранці допоможе підбадьоритися невелика зарядка, контрастний душ, пробіжка. Вдень бажано погуляти на свіжому повітрі чи провести час за містом.

Увечері варто відпочити та зайнятися спокійними заняттями – почитати книгу, подивитися легкий фільм, прийняти розслаблюючу ванну.

Крім того, не варто піддаватися на провокації в такі дні, вплутуватися в конфлікти, сперечатися та виявляти агресію.

Людям із хронічними захворюваннями варто знизити активність, більше відпочивати, дихати свіжим повітрям, пити достатньо води та тримати під руками необхідні препарати.