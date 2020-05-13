Травмы и риск заражения: Супрун предупредила о возможных проблемах из-за масок

Уляна Супрун рассказала о вероятных проблемах со здоровьем из-за длительного ношения масок
Длительное ношение маски в связи с пандемией COVID-19 - как защитное средство от опасного вируса - способно вызвать у человека определенные травмы. Речь идет о повреждении кожи и ранах вследствие сильного и длительного давления, постоянном покраснении и зуде, дерматите или эрозии эпидермиса кожи.
Уляна Супрун рассказала, как можно избежать подобных "сопутствующих" проблем, вызванных ношением индивидуальных средств защиты.
Отмечается, что в зоне особого риска - медицинские работники, которые дольше всех обязаны ходить в масках, респираторах или защитных очках.
"Практически каждый тип средств индивидуальной защиты (СИЗ) - маски для лица, защитные очки, щитки для лица, перчатки - может вызвать серьезные проблемы с кожей. Например, для лучшей защиты, респираторы должны очень плотно прилегать к коже, поэтому длительное ношение, повышенная влажность и давление способствуют травмирование кожи. Даже халаты могут усиливать потоотделение и перегрева, а в сочетании с трением, это может привести к дерматиту", - написала Супрун в своем Facebook.
Раздражение на руках в этот период, когда есть потребность постоянно пользоваться перчатками, возникают не только от частой дезинфекции и мытья рук, но и потому, что перчатки удерживают влагу и тепло. Это увеличивает риски возникновения повреждения кожи, обратила внимание бывший руководитель Минздрава.
Важно отметить, что такие последствия частого и длительного использования СИЗ без смены даже могут повышать риски инфицирования. Так, из-за возникновения зуда или покраснений появляется дискомфорт, поэтому увеличивается вероятность, что из-за этого захочется коснуться лица или снять перчатки, чтобы поправить маску или респиратор.
Супрун привела рекомендации канадской организации "A Nurse Specializing in Wound, Ostomy and Continence (NSWOC)" о том, как предотвратить такие травмы:
Нанести крем лучше на участки лица, которые больше всего контактируют с СИЗ (уши, лоб и нос). Рекомендуется избегать косметики на масляной основе, смазки кожи вазелином и мазями, содержащими цинк.
Важно обработать участки "Т-зоны", избегая глаз и рта, а также подождать пока средство высохнет (не менее 1 минуту). Лишь спустя можно одевать СИЗ.
"Какой бы тип материала не использовался, он должен быть максимально тонким. А вырезанная накладка изготовлена так, чтобы охватить часть лица или головы, которую непосредственно следует защитить. Важно, чтобы эти защитные средства не влияли на герметичность СИЗ. Перед тем, как их применять, лучше попробовать, удобно ли в целом и не нарушена ли герметичность", - написала Супрун.
Ранее мы писали о том, что медсестра из Японии показала видеоинструкцию, как правильно надеть одноразовую медицинскую маску.
Также недавно ученые рассказали, что использование одноразовых перчаток не только малоэффективно, но еще и очень опасно для здоровья человека. Они рекомендуют не использовать перчатки постоянно и не носить их по несколько часов подряд, так как это может принести серьезный вред здоровью.