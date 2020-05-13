Травмы и риск заражения: Супрун предупредила о возможных проблемах из-за масок

Супрун рассказала про ношение маски от коронавируса (коллаж РБК-Украина)

Уляна Супрун рассказала о вероятных проблемах со здоровьем из-за длительного ношения масок

Длительное ношение маски в связи с пандемией COVID-19 - как защитное средство от опасного вируса - способно вызвать у человека определенные травмы. Речь идет о повреждении кожи и ранах вследствие сильного и длительного давления, постоянном покраснении и зуде, дерматите или эрозии эпидермиса кожи.

Уляна Супрун рассказала, как можно избежать подобных "сопутствующих" проблем, вызванных ношением индивидуальных средств защиты.

Отмечается, что в зоне особого риска - медицинские работники, которые дольше всех обязаны ходить в масках, респираторах или защитных очках.

"Практически каждый тип средств индивидуальной защиты (СИЗ) - маски для лица, защитные очки, щитки для лица, перчатки - может вызвать серьезные проблемы с кожей. Например, для лучшей защиты, респираторы должны очень плотно прилегать к коже, поэтому длительное ношение, повышенная влажность и давление способствуют травмирование кожи. Даже халаты могут усиливать потоотделение и перегрева, а в сочетании с трением, это может привести к дерматиту", - написала Супрун в своем Facebook.

Раздражение на руках в этот период, когда есть потребность постоянно пользоваться перчатками, возникают не только от частой дезинфекции и мытья рук, но и потому, что перчатки удерживают влагу и тепло. Это увеличивает риски возникновения повреждения кожи, обратила внимание бывший руководитель Минздрава.

Важно отметить, что такие последствия частого и длительного использования СИЗ без смены даже могут повышать риски инфицирования. Так, из-за возникновения зуда или покраснений появляется дискомфорт, поэтому увеличивается вероятность, что из-за этого захочется коснуться лица или снять перчатки, чтобы поправить маску или респиратор.

Супрун привела рекомендации канадской организации "A Nurse Specializing in Wound, Ostomy and Continence (NSWOC)" о том, как предотвратить такие травмы:

За 1-2 часа до начала работы и одевание СИЗ рекомендуется хорошо вымыть и высушить лицо, нанести увлажняющий крем и подождать, чтобы он хорошо поглотился кожей и высох.

Нанести крем лучше на участки лица, которые больше всего контактируют с СИЗ (уши, лоб и нос). Рекомендуется избегать косметики на масляной основе, смазки кожи вазелином и мазями, содержащими цинк.

Медикам перед работой, за 5 минут до одевания СИЗ, следует нанести на лицо защитные герметики для кожи, которые образуют прозрачное защитное покрытие.

Важно обработать участки "Т-зоны", избегая глаз и рта, а также подождать пока средство высохнет (не менее 1 минуту). Лишь спустя можно одевать СИЗ.

Важно протестировать СИЗ (перед тем, как идти к пациентам) и убедиться, что маска/респиратор/очки или другие СИЗ не вызывают дискомфорта.

Если ношение средств защиты вызывает серьезное повреждение кожи (после снятия следы не исчезают в течение 20-30 минут), можно использовать специальные повязки или накладки из различных материалов и тканей, тонкого силикона.

"Какой бы тип материала не использовался, он должен быть максимально тонким. А вырезанная накладка изготовлена ​​так, чтобы охватить часть лица или головы, которую непосредственно следует защитить. Важно, чтобы эти защитные средства не влияли на герметичность СИЗ. Перед тем, как их применять, лучше попробовать, удобно ли в целом и не нарушена ли герметичность", - написала Супрун.

Респиратор, маску или очки рекомендуется снимать каждые 4 часа для уменьшения давления на кожу. Если во время этого СИЗ как-то загрязнились - их надо заменить на новые.

По завершению работы, после тщательного мытья рук рекомендуется осторожно снять СИЗ и помыть лицо и шею водой с мылом. После мытья нужно тщательно вытереть лицо и нанести увлажняющий крем.

Ранее мы писали о том, что медсестра из Японии показала видеоинструкцию, как правильно надеть одноразовую медицинскую маску.

Также недавно ученые рассказали, что использование одноразовых перчаток не только малоэффективно, но еще и очень опасно для здоровья человека. Они рекомендуют не использовать перчатки постоянно и не носить их по несколько часов подряд, так как это может принести серьезный вред здоровью.