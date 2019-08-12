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Травмировал младенца на крещении: чем закончился скандал со священником РПЦ

STYLERЖизнь    12.08.2019 - 14:49
Травмировал младенца на крещении: чем закончился скандал со священником РПЦ
Фото: коллаж РБК-Украина

Священник рассказал про свой 26-летний опыт и вины не признал

Российский священник травмировал ребенка во время обряда крещения. Инцидент произошел в Гатчине - 55-летний игумен Фотий (Васиий Нечепоренко) оставил после таинства в Мариенбургском покровском храме на теле годовалого малыша ссадины и ушибы, а также грубо и неадекватно реагировал на возмущение его матери. Все это было снято на видео, и ролик вызвал в сети шквал возмущения. 12 августа стало известно, что священника наказали запретом вести службы сроком на один год, пишут росСМИ.

Отметим, что после такого брутального крещения мама ребенка написала заявление в полицию. Она обвиняет игумена в грубом поведении.

Ситуацию прокомментировал руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси епископ Александр Волков - он раскритиковал действия Фотия, назвал его поведение недопустимым и заверил, что такого быть не должно, передает "Фонтанка". 

В свою очередь игумен заявил, что обряд проводил якобы как положено, претензии мамы ребенка считает необоснованными, а ее считает чересчур эмоциональной и называет невоцерковленной.

 

В России священник травмировал ребенка во время крещения (Фото: скриншот)

"Воды младенец не наглотался, о стенки купели не ударился. Я 26 лет служу и всегда стараюсь так крестить", - объяснил Фотий и подчеркнул, что свой священческий долг он выполнил.

Гатчинская епархия сегодня выступила с официальным заявлением в связи с инцидентом во время крещения малыша. Указом преосвященнейшего епископа Гатчинского и Лужского Митрофана игумену запретили на год проводить службы "без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения".

Епископ Митрофан извинился перед родителями пострадавшего младенца за поведение клирика.

В РФ священник травмировал младенца во время обряда крещения (Видео: YouTube / Слово кающегося грешника)

Напомним, ранее руководство епархии затравило священника РПЦ за откровенные фото супруги, которые та выкладывает в Instagram на всеобщее обозрение. Кроме того, священнослужителя упрекнули за любовь к роскошной жизни. 

Как сообщалось ранее, недавно в Днепре священник РПЦ в Украине (бывшая УПЦ Московского патриархата) отказался причащать ребенка воина АТО, потому что девочку окрестили в Православной церкви Украины. 

Также мы писали о том, что в Днепре друг и помощник священника убил животное соседей на глазах у всех. 

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