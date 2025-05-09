Травень у Києві: головні концерти, шоу та вистави, які не можна пропустити

Магія для всієї родини: шоу "Вартові мрій"

10 травня у Жовтневому палаці покажуть оновлену версію магічного шоу "Вартові мрій". Після гучних турів Україною та Європою вистава повертається з новими номерами, видовищними костюмами, музикою Світлани Тарабарової і Мілоша Єліча з "Океану Ельзи", танцівниками та акробатами. Ціна квитків - від 290 до 1390 гривень. Початок о 15:00 та 18:00.

Благодійність із пельменями: "Юлині бабусі"

11 травня о 12:00 на Преображенській, 7в, у ресторані "Чорноморка" відбудеться благодійний чемпіонат із ліплення пельменів до Дня матері. Захід організовує фонд "Юлині бабусі", що опікується самотніми літніми людьми. У програмі - пельмені, подарунки, музика від NIKITIN і збір коштів для Верхівцевського психоневрологічного інтернату. Вхід - вільний, частування за донат.

JAMALA з альбомом "QIRIM"

14 травня о 19:00 в Жовтневому палаці JAMALA представить наживо альбом "QIRIM" - потужний культурний маніфест у форматі оркестрового концерту. У програмі - 14 традиційних кримськотатарських пісень, переосмислених для сучасної сцени. Квитки - від 590 до 3490 гривень.



Максим Бородін з концертною програмою "Якби не ти"

14 травня в Pepper’s Club сучасний романтик Максим Бородін презентує концертну програму "Якби не ти". У ній зібрані найзворушливіші пісні про любов - "Притулись - обійми", "Скажи мені", "Без тебе", "Не відпускай", "Чайка", "Зозуленька" - а також нові треки з майбутнього альбому. Цей вечір обіцяє бути атмосферним і щирим, наповненим музикою, з якою сумують, переживають і кохають. Початок о 19:00, квитки - від 550 до 1250 гривень.



Юля Юріна з фольктронікою та новим альбомом "Краля"

17 травня Юля Юріна виступить з концертом на підтримку альбому "Краля" в Origin Stage. У програмі - сучасна фольктроніка, народні пісні у танцювальному форматі, знайомі хіти й прем’єри. Початок о 19:00, квитки - від 650 до 1590 гривень.



Гумор від Ірини Гатун

Того ж вечора, 17 травня, в Жовтневому палаці відбудеться сольна вистава Ірини Гатун "Ірина - про себе… про вас… і про час!". Це відвертий монолог про любов, зради й пошуки сенсу життя - у форматі живої розмови з глядачем. Початок о 19:00, квитки - від 420 до 8500 гривень.

Балети Раду Поклітару: "Болеро" та "Дощ"

18 травня о 18:30 у Київській опері на Подолі покажуть одноактні балети "Болеро" та "Дощ" у постановці Раду Поклітару. Це буде вечір сучасної хореографії: історії про боротьбу, єдність і цінності - на музику Равеля та Баха. Вартість квитків - від 250 до 900 гривень.

Непафосний концерт Yurcash

21 травня в Pepper’s Club виступить Yurcash із програмою без фонограм і пафосу. На сцені прозвучать "Менуети", "Жовтий скотч", "Мойдодир" та інші треки, які не підлаштовуються під мейнстрим. Квитки - від 570 до 890 гривень.



Глибокий концерт Ніно Катамадзе

23 травня в Жовтневому палаці Ніно Катамадзе дасть великий концерт. У програмі - джаз, етніка, філософія й глибокий вокал, який обіймає слухача. Початок о 19:00, квитки - від 570 до 2670 гривень.

Ювілей "Другої Ріки": 20 років альбому "Рекорди"

24 травня гурт "Друга Ріка" дасть ювілейний концерт просто неба у КУРЕНЯХ. Цього вечора прозвучать легендарні пісні з альбому "Рекорди" - "Так мало тут тебе", "Відчиняй", "Три хвилини". Концерт матиме благодійну складову: частина виручених коштів піде на підтримку ЗСУ. Початок о 19:00, квитки - від 950 до 3500 гривень.



Тіна Кароль: ексклюзивне шоу

25 травня у культурному просторі "В’ЯВА" на ВДНГ Тіна Кароль представить нову сольну програму - інтимне шоу лише для одного виступу. Це буде подія для тих, хто чекає на глибокий живий звук і музику, що лишається з тобою надовго. Початок о 19:00, квитки - від 950 до 5000 гривень.

Вар’єте-шоу "Рояль" і вистави театру "Чорний Квадрат"

23 і 30 травня в Caribbean Club відбудеться вар’єте-шоу "Рояль" - мюзикл у форматі дінер-шоу з Lida Lee, постановками від хореографів "Танців з зірками" і вином у вартості квитка. Початок о 19:00, вартість - від 1090 до 2490 гривень.

Також у травні щосереди та щосуботи в Caribbean Club - вистави театру "Чорний Квадрат", зокрема: "21 хвилина до та після сексу", "Дві смужки", "Не всі люблять порно". Квитки - від 390 до 850 гривень.