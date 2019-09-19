Может быть симптомом серьезной болезни: Супрун рассказала о выпадении волос у женщин

Уляна Супрун рассказала о том, что каждая вторая женщина сталкивается с потерей волос. При этом такая проблема может быть неизбежной, поскольку обусловлена генетически, либо же может быть следствием болезни.

Экс-чиновница на своей Facebook-странице пишет, что проблема обратима - ее можно вылечить, при этом не нужно тратить деньги на дорогостоящую косметику. Кроме того, потеря волос может стать симптомом сигнализирующим о серьезных проблемах со здоровьем.

Типы женского облысения (алопеции)

Андрогенетическая алопеция - волосы выпадают от лба к темени, а пробор заметно редеет. Вместо волос развивается велюс - бесцветный пух. У женщин "европейского типа" андрогенетическая алопеция связана с изменениями гена ароматазы CYP19A1, который влияет на гормональный фон.

Диффузная алопеция - волосы выпадают по всей поверхности головы. В этом случае женщины, как правило паникуют, видя свои волосы в ванной и по всей квартире.

Что касается первого типа - андрогенетической алопеции, то оно напрямую связано с гормональными изменениями.

Как гормоны связаны с волосами

Женский гормон эстроген способствует росту волос и длительному пребыванию в телогеновой фазе (волос не растет и не выпадает), что является залогом густоты кончиков.

способствует росту волос и длительному пребыванию в телогеновой фазе (волос не растет и не выпадает), что является залогом густоты кончиков. Андрогены (мужские гормоны) есть и у женщин. Их выделяют яичники и надпочечники. Тестостерон превращается ферментом ароматазой в более активную форму - дигидротестостерон. Именно он вызывает выпадение волос и миниатюризацию волосяных фолликулов (луковиц) в коже головы, особенно от лба к темени и на висках.

Облысение по андрогенетическому типу может говорить о опухоли в надпочечниках, поскольку они выделяют мужские гормоны.

Кроме того, во время менопаузы количество эстрогенов уменьшается, а андрогенов остается столько же. Именно из-за этого начинаются проблемы с волосами, а также кальцием в костях и сосудах.

Супрун рассказала о женском облысении (фото: steemit.com)

Гормоны щитовидной и паращитовидной желез также влияют на состояние волос.

также влияют на состояние волос. Также на густоту волос влияет избыток инсулина, что может быть результатом любви к десертам.

Существует и ряд других факторов, которые могут влиять на густоту волос:

длительное пребывание на солнце,

курение,

высокий уровень глюкозы крови натощак,

булимия и анорексия,

трихотиломания (когда постоянно скребут кожу головы, теребят волосы и накручивают на пальцы),

дисфункция щитовидной железы,

аутоиммунные болезни,

химиотерапия или длительная антибиотикотерапия,

инфекционные болезни, особенно сифилис,

возраст.

Уляна Супрун при проблеме выпадения волос советует обратиться к врачу - сначала к семейному, а затем, возможно, гинекологу, эндокринологу или даже иммунологу.

Лечение алопеции у женщин

Врач должен провести обследование и собрать семейный анамнез. Если менструальный цикл регулярный, нет проблем с зачатием, аномального роста волос на лице и теле, изменений веса, то делать биопсию или сдавать гормональную панель не обязательно.

Если же у женщины проблема с волосами была всю жизнь, то речь идет скорее всего о наследственности. Женщины с такими волосами имеют нормальную фертильность и цикл. Но игнорировать проблему не следует, потому что с возрастом лучше не становится. В этом случае врач может назначить специальное лечение, при этом финастерид, которым лечат мужскую алопецию, употреблять нельзя.

Супрун рассказала о женском облысении (фото: steemit.com)

Но в более сложных случаях - выпадение волос сочетается с акне, нарушением цикла, набором веса, волосами на лице - стоит проверить уровень эстрогенов, пролактина, дигидротестостерон сульфата и гормонов надпочечников.

Кроме того, за потерей волос могут стоять синдром поликистозных яичников или опухоли. Но тут уже вопрос не только эстетики, но и возможности иметь детей или не умереть преждевременно.

А выпадение волос неслучайным образом - на висках, темени, или прядями является общим предиктором преждевременной смертности и метаболического синдрома у мужчин и женщин.

Диффузная алопеция

Выпадение волос по всей поверхности головы может быть связано с несколькими факторами:

Рождение ребенка. Это естественный и неотвратимый процесс, по поводу которого не стоит волноваться. Дело в том, что при беременности возрастает уровень эстрогенов, что дарит женщине роскошную шевелюру. А после родов уровень гормона нормализируется, что приводит к временной потере волос.

"Но через несколько месяцев волосяной фолликул снова начнет расти. Это - естественные процессы, на которые никак не повлиять, и “лысой” они вас не сделают", - утверждает Супрун.

Нарушения в работе щитовидной и паращитовидной желез. При этом выпадают волосы не только на голове, но и по краям бровей. В таком случае нужна назначенная врачом терапия, а не просто татуаж бровей.

Анемия. Кроме потери волос о недостатке железа может свидетельствовать слабость, головокружение, бесцветные губы. В этом случае также следует обратиться в специалистам.

Стресс или длительное инфекционное заболевание. Волосы могут посыпаться через несколько месяцев, поэтому отследить причинно-следственную связь непросто. Хорошей новостью является то, что через несколько месяцев они снова начнут отрастать.

Противоопухолевая терапия. Главное тут - справиться с онкологическим заболеванием, а волосы со временем отрастут.

Другими причинами диффузной алопеции могут быть строгие диеты, злоупотребление протеиновыми коктейлями, операции, а также ряд медикаментов, в том числе антикоагулянты.