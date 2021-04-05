На трассе под Ровно разгуливал полностью обнаженный мужчина: как он там оказался

В Ровенской области на трассе люди заметили обнаженного мужчину. Он бросался под автомобили и был в неадекватном состоянии.
Об этом сообщает издание "Сегодня".
Инцидент произошел на дороге возле Ровно. Испуганные очевидцы задержали мужчину и вызвали полицию. Правоохранители доставили парня в больницу.
По информации издания, в отделе коммуникации управления Нацполиции в Ровенской области сообщили, что мужчина приехал из Тернопольской области, чтобы отдохнуть у друзей. Он принял наркотические вещества и начал странно себя вести.
При обследовании у него обнаружили глубокий порез на ноге.
Осторожно, видео 18+.
Его вы можете посмотреть по ссылке.
Кстати, это не первый подобный случай за последнее время. Так, во вторник, 23 марта, в центре Мукачево в Закарпатской области разгуливала обнаженная девушка. Она сбросила с себя одежду, вышла на пешеходный переход возле костела и начала кричать "Миллионерам можно - все!".