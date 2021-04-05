На трассе под Ровно разгуливал полностью обнаженный мужчина: как он там оказался

Инцидент произошел на дороге возле Ровно. Испуганные очевидцы задержали мужчину и вызвали полицию. Правоохранители доставили парня в больницу.

По информации издания, в отделе коммуникации управления Нацполиции в Ровенской области сообщили, что мужчина приехал из Тернопольской области, чтобы отдохнуть у друзей. Он принял наркотические вещества и начал странно себя вести.

При обследовании у него обнаружили глубокий порез на ноге.

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Его вы можете посмотреть по ссылке.