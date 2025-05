Трамп знову образив Тейлор Свіфт: що відомо про ворожнечу президента та співачки

Трамп знову накинувся на Тейлор Свіфт

Днями 78-річний Дональд вирішив нагадати світові про свою неприязнь до 35-річної попдіви Тейлор Свіфт. І зробив він це у своїй соціальній мережі Truth Social, у якій висловлює думки на будь-які теми.

Американський лідер вирішив зайнятися нагальними справами, а саме - розкритикувати зовнішність виконавиці хіта "Look What You Made Me Do" ("Дивись, що ти змусив мене зробити"). Хто зна, можливо, так і почувався Трамп, коли писав свій твіт.

"Хтось помітив, що з тих пір, як я сказав "я ненавиджу Тейлор Свіфт", вона більше не "гаряча"?"- написав він.

Трамп "накинувся" на Тейлор Свіфт (скриншот)​​​​​​​

Як відреагували в мережі

Чергові нападки глави Білого дому на улюблену співачку мільйонів не залишилися непоміченими.

"Уявіть, що ви настільки невпевнені в собі, що змушені тягнути інших за собою вниз"

"Трамп вважає, що його образа Тейлор Свіфт зламала термостат на її лічильнику слави!"

"Трамп проти Тейлор Свіфт: ворожнеча, якої я не знав, що потребував у 2025 році. Я не згоден з її політикою. Давайте зосередимося на політиці, а не на попзірках".

"Тейлор не "гаряча", тому що ви так кажете... Вона світова суперзірка з талантом, хітами та мільярдами шанувальників. Продовжуйте твітити в пісочниці, поки решта з нас насолоджується її черговим хіт-парадом".

"Хіба Трампу не 80 років? Здається, він занадто старий, щоб коментувати, хто сексуальний, а хто ні".

Тейлор Свіфт (фото: Getty Images)

Як відреагувала співачка

Артистка поки не коментувала нападки президента США. Але за неї заступилися не лише фани. Емоційно висловився президент Американської федерації музикантів США та Канади Тіно Гальярді.

"Американська федерація музикантів не буде мовчати, коли двоє наших членів - Брюс Спрінгстін і Тейлор Свіфт - стали об'єктом особистої критики з боку президента. Вони не просто геніальні музиканти, вони є прикладом для наслідування і натхненням для мільйонів людей в США і по всьому світу", - написав він.

Заява федерації музикантів (скриншот)

З Брюсом у Трампа виник конфлікт у травні. Він назвав музиканта "висушеним чорносливом рок-музики" та "нахабним придурком" після того, як той розкритикував його політику. Спрінгстін також підтримує демократичну партію.

Чому Трамп ненавидить Тейлор Свіфт

В це важко повірити, але колись він добре висловлювався про співачку. Усе змінилося під час президентської кампанії. У вересні 2024 року Трамп повідомив про ненависть до Свіфт.

Це сталося після того, як вона була змушена заявити про свою приязнь до кандидатки на пост глави держави Камали Гарріс.

Співачка зробила таку заяву, аби спростувати створене за допомогою ШІ зображення, на якому вона нібито підтримує саме республіканця.

Після цього Дональд Трамп почав періодично критикувати та ображати зірку.

Нагадаємо, раніше Тейлор Свіфт освистали на Супербоулі 2025, що теж стало приводом для насмішок з боку президента.