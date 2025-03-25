Трамп накинувся на Джорджа Клуні, який розкритикував Білий дім: "Другосортна кінозірка"

Джордж Клуні дав інтерв'ю, приурочене до прем'єри вистави "Доброї ночі та удачі" на Бродвеї.

Це шоу засноване на фільмі з такою ж назвою, де Клуні виступив як режисер, сценарист і виконавець головної ролі.

Сюжет стрічки розповідає про інтенсивне протистояння між тележурналістом і сенатором, яке переростає в справжню війну.

В ефірі програми “60 хвилин” актор поділився своїми думками щодо майбутнього ЗМІ в Америці під керівництвом нової адміністрації. Джордж Клуні (фото: Getty Images)

Він також згадав про звинувачення, висловлені Дональдом Трампом на адресу низки телеканалів.

“ABC щойно врегулювала судовий процес з адміністрацією Трампа. І CBS News знаходиться в процесі… Ми бачимо ідею використання уряду для залякування, штрафування… Або використання корпорацій, щоб зробити журналістів менш впливовим”, - каже 63-річний актор.

Реакція Трампа

Президент США висловив своє обурення у соцмережі Truth Social, назвавши інтерв'ю з Джорджем Клуні в "вкрай дискредитованій програмі "60 хвилин" безглуздим та пафосним.

Він додав, що актор є "другосортною кінозіркою та невдалим політичним експертом".

“Навіщо вкрай дискредитованій програмі "60 хвилин" таке "пафосне інтерв'ю з Джорджем Клуні, другосортною кінозіркою та невдалим політичним експертом?”, - написав Трамп. Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Нагадаємо, торік Дональд Трамп подав позов проти каналу CBS News, який транслює шоу “60 хвилин”, звинувачуючи компанію у втручанні у вибори.

Він стверджує, що канал продемонстрував дві різні версії інтерв'ю з Камалою Харріс, де вона відповідає на складні запитання.

"Щоб приховати слабкість Камали у вигляді "словесного салату", в CBS використовували свою національну платформу в програмі "60 хвилин", - йшлося в позові.

78-річний президент також подав позов до каналу ABC, який в ефірі назвав його винним у зґвалтуванні Елізабет Джин Керролл.

Два роки тому письменниця виграла суд проти Трампа, однак їй вдалося довести лише факт домагання, а не зґвалтування.

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