UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп накинувся на Джорджа Клуні, який розкритикував Білий дім: "Другосортна кінозірка"

Дональд Трамп посварився з Джорджом Клуні (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Актор Джордж Клуні з'явився в ефірі відомого американського шоу "60 хвилин", де зробив кілька різких заяв про Білий Дім, які розлютили Дональда Трампа.

Деталі дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Джордж Клуні дав інтерв'ю, приурочене до прем'єри вистави "Доброї ночі та удачі" на Бродвеї. 

Це шоу засноване на фільмі з такою ж назвою, де Клуні виступив як режисер, сценарист і виконавець головної ролі. 

Сюжет стрічки розповідає про інтенсивне протистояння між тележурналістом і сенатором, яке переростає в справжню війну.

В ефірі програми “60 хвилин” актор поділився своїми думками щодо майбутнього ЗМІ в Америці під керівництвом нової адміністрації. Джордж Клуні (фото: Getty Images)

Він також згадав про звинувачення, висловлені Дональдом Трампом на адресу низки телеканалів.

“ABC щойно врегулювала судовий процес з адміністрацією Трампа. І CBS News знаходиться в процесі… Ми бачимо ідею використання уряду для залякування, штрафування… Або використання корпорацій, щоб зробити журналістів менш впливовим”, - каже 63-річний актор.

Реакція Трампа

Президент США висловив своє обурення у соцмережі Truth Social, назвавши інтерв'ю з Джорджем Клуні в "вкрай дискредитованій програмі "60 хвилин" безглуздим та пафосним. 

Він додав, що актор є "другосортною кінозіркою та невдалим політичним експертом".

“Навіщо вкрай дискредитованій програмі "60 хвилин" таке "пафосне інтерв'ю з Джорджем Клуні, другосортною кінозіркою та невдалим політичним експертом?”, - написав Трамп.Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Нагадаємо, торік Дональд Трамп подав позов проти каналу CBS News, який транслює шоу “60 хвилин”, звинувачуючи компанію у втручанні у вибори. 

Він стверджує, що канал продемонстрував дві різні версії інтерв'ю з Камалою Харріс, де вона відповідає на складні запитання.

"Щоб приховати слабкість Камали у вигляді "словесного салату", в CBS використовували свою національну платформу в програмі "60 хвилин", - йшлося в позові.

78-річний президент також подав позов до каналу ABC, який в ефірі назвав його винним у зґвалтуванні Елізабет Джин Керролл. 

Два роки тому письменниця виграла суд проти Трампа, однак їй вдалося довести лише факт домагання, а не зґвалтування.

Вас може зацікавити

При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: YouTube-канал 60 Minutes, сторінка Трампа у Truth Social.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд ТрампДжордж КлуниЗірки