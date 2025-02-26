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Трагічно загинув український танцюрист: він брав участь у "Дизель Шоу"

Середа 26 лютого 2025 16:41
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Трагічно загинув український танцюрист: він брав участь у "Дизель Шоу" Загинув Володимир Піменов (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Помер український танцюрист Володимир Піменов, який отримав важке поранення внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу 22 лютого. Лікарі не змогли врятувати життя хлопця.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на місцеве видання Рудана.

Що відомо про загибель Володимира Піменова

Після потужного вибуху, що пролунав близько 23:00, хлопця у критичному стані доставили до лікарні. Жахливі травми - розтрощені кінцівки та клінічна смерть - не залишали надії на порятунок.

Лікарі криворізької лікарні боролися за життя Володимира до останнього, але поранення виявилися надто тяжкими. Він помер на операційному столі, так і не прийшовши до тями.

"На превеликий жаль, медикам не вдалося його врятувати, він помер на операційному столі", - пише видання.Трагічно загинув український танцюрист: він брав участь у &quot;Дизель Шоу&quot;Володимир Піменов (фото: facebook.com/groups/PKCentralniy)

Ким був Володимир Піменов

14 березня Володимиру мало б виповнитись 22 роки і він "був сповнений життя, енергії та таланту".

Він з дитинства захоплювався танцями, був учасником Народного колективу народного танцю "Калинонька". Згодом навчався у коледжі хореографічного мистецтва "Київська академія танцю ім. Сержа Лифаря". Там приголомшені загибеллю студента.

"21 рік! Життя тільки починалося... Важко словами загоїти болючу рану. Стан невимовного болю і глибоке почуття горя - в душі кожного з нас. Схиляємо голову в глибокій скорботі. Висловлюємо співчуття близьким і рідним", - написали на Facebook-сторінці закладу.Трагічно загинув український танцюрист: він брав участь у &quot;Дизель Шоу&quot;Володимир Піменов (фото: facebook.com/KMADSLifar)

За день до початку повномасштабного вторгнення Росії, 23 лютого 2022 року, хлопець вийшов на велику сцену столичного Палацу "Україна", беручи участь у виступі "Дизель Шоу". Його талант високо цінили колеги, пророкуючи Володимиру успішну кар'єру.Трагічно загинув український танцюрист: він брав участь у &quot;Дизель Шоу&quot;Володимир Піменов зліва (фото: cкріншот з відео)

Зараз усіх небайдужих закликають долучитися до допомоги родині загиблого танцівника, перерахувавши мамі Володимира - Валентині Піменовій - посильну суму. Номер карти: 5168 7451 3135 0024.

Володимира поховали в Кривому Розі 26 лютого.

Прощання з Володимиром Піменовим (фото: ТРК "Рудана")

Нагадаємо, що російська армія атакувала Кривий Ріг 22 лютого близько 22:40 “Іскандерами”. Ракетний удар по місту прийшовся на цивільну інфраструктуру. Після обстрілу виникла пожежа. Бійці ДСНС змогли винести з-під завалів Володимира та ще одну жінку. Їх обох госпіталізували. Проте пізніше, на жаль, Піменов помер.

Також тієї ночі під удар ворога потрапив місцевий храм Первомученика і архідиякона Стефана.

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