Трагически погиб музыкант легендарных "Песняров": все детали и видео

Аркадий Ивановский, гитарист из последнего состава легендарной беларусской группы "Песняры", трагически погиб. 59-летний музыкант утонул в водохранилище "Дрозды", расположенном у северо-западной окраины Минска, на реке Свислочь. Об этом сообщает "Белта".

Сообщение от очевидцев о том, что неизвестный мужчина пошел купаться и так и не вышел из воды, поступило утром, 24 июня. На берегу Ивановский оставил личные вещи, среди которых были документы, а также ключи от автомобиля.

Аркадий Ивановский (фото: vk.com)

Прибывшие спасатели извлекли тело музыканта из воды. Сейчас правоохранители Беларуси проводят ряд проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства трагедии. Точная причина смерти Аркадия Ивановского, который проживал в Минске, будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Ансамбль "Песняры" (Аркадий Ивановский крайний слева, фото: vma-pesnyary.com)

Аркадий Ивановский был гитаристом последнего состава так называемых "мулявинских" "Песняров" (под руководством Владимира Мулявина. - Ред.). В ансамбле он выступал с 1996 года. После раскола коллектива в 1998 году, остался работать в коллективе Мулявина, с которым выступал вплоть до 2003 - смерти лидера группы. Там он проработал до распада коллектива в 2003 году.

Ансамбль "Песняры" (Аркадий Ивановский с гитарой, видео: YouTube/OVer711)

С 2004 года преподавал на кафедре художественного творчества и продюсерства Института современных знаний им. А. М. Широкова. Гитарист сотрудничал с различными группами, в частности с Vip Jazz Андрея Славинского.

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