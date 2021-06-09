Трагическая гибель чемпионки Украины: под Львовом попрощались с 17-летней спортсменкой (видео)

Согласно предварительной версии, девушка рано утром 8 июня сама выбросилась из окна 7 этажа общежития колледжа "Львовской политехники". Так, в комнате она была одна, а дверь была заперта изнутри.

Ирина училась на 2-м курсе Технико-экономического колледжа "Львовской политехники" на специальности "правоведение". Она профессионально занималась спортом с 11 лет, неоднократно занимала призовые места на чемпионатах Украины по пауэрлифтингу. В 2019 году девушка завоевала золото чемпионата Украины - присела со штангой весом 125 килограммов, выполнила жим лежа с 65-килограммовой штангой и становую тягу со 130 килограммами.

Ирина Квас стала чемпионкой Украины по пауэрлифтингу в 2019 году (фото: скриншот)

Сейчас в общежитии, где проживала Квас, принесли цветы, зажгли свечи возле ее фотографии с черной лентой.

Студенты не могут поверить в произошедшее. Они вспоминают девушку веселой и жизнерадостной, называют душой компании.

"Всегда была сильная девочка, жизнерадостная, занималась спортом. Никто не ожидал, всегда была веселая", - рассказала студентка Анастасия Косилова.

Как отметила заместитель учебного заведения Марьяна Здоровега, у Ирины никогда не замечали никакого проявления депрессивных настроений, она хорошо училась и имела очень хорошие перспективы в спорте.

Друзья Ирины рассказали, что накануне трагедии девушка поссорилась с парнем.

"Накануне у них была ссора, я знаю, возможно и это повлияло, но Ира такой человек, которым трудно манипулировать, на нее это не похоже", - сказал друг погибшей спортсменки Богдан Фитель.

Преподаватели говорят, что к психологу в колледже Ирина ни разу не обращалась.

Видео: под Львовом попрощались с 17-летней чемпионкой Украины Ириной Квас, которая погибла, выпав из окна