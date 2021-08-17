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Трагедия во время видеоконференции: малыш случайно застрелил свою мать

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США, Вторник 17 августа 2021 16:25
Трагедия во время видеоконференции: малыш случайно застрелил свою мать В США женщину убили во время видеоконференции (фото: GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В США в штате Флорида во время видеоконференции в Zoom в участницу звонка был произведен выстрел.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

Так, об инциденте сообщил мужчина, который присутствовал на видеоконференции в Zoom. Он позвонил в полицию и сказал, что видел младенца и слышал шум от выстрела, прежде чем 21-летняя женщина упала на спину.

Правоохранители в доме обнаружили раненую в голову женщину, заряженный пистолет и ребенка.

Как установили следователи, преступление совершил малыш, который нашел заряженное оружие и выстрелил. Пистолет в доме оставил отец двоих детей.

Прокуратура не нашла оснований для возбуждения дела, напомнив о необходимости соблюдать меры предосторожности и хранить оружие разряженным и под замком.

Обвинения пока никому не предъявляли.

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