Трагедия во время видеоконференции: малыш случайно застрелил свою мать
В США в штате Флорида во время видеоконференции в Zoom в участницу звонка был произведен выстрел.
Об этом сообщает телеканал NBC News.
Так, об инциденте сообщил мужчина, который присутствовал на видеоконференции в Zoom. Он позвонил в полицию и сказал, что видел младенца и слышал шум от выстрела, прежде чем 21-летняя женщина упала на спину.
Правоохранители в доме обнаружили раненую в голову женщину, заряженный пистолет и ребенка.
Как установили следователи, преступление совершил малыш, который нашел заряженное оружие и выстрелил. Пистолет в доме оставил отец двоих детей.
Прокуратура не нашла оснований для возбуждения дела, напомнив о необходимости соблюдать меры предосторожности и хранить оружие разряженным и под замком.
Обвинения пока никому не предъявляли.
Ранее мы сообщали, что мэра Кривого Рога Павлова нашли мертвым в собственном доме. Следствие рассматривает три версии.
Также В Киеве жестоко убили участницу популярного ТВ-шоу. По предварительной информации, убийство женщины совершил ее муж. На теле женщины было множество ножевых ран.