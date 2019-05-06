Трагедия в Шереметьево: восстановлена хронология авиакатастрофы (видео)

Пожар самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в РФ забрал жизни 41 человека. Трагедия произошла 5 мая. Всего в авиалайнере находилось 78 человек, выжили 37. В воздушное судно после вылета из Москвы в Мурманск в небе ударила молния, вследствие чего была потеряна радиосвязь, а лайнер перешел в режим прямого управления. Об этом расказал командир SSJ-100 Денис Евдокимов, передает Baza на своем Telegram-канале.

Отмечается, что при пожаре самолет полностью выгорел.

Российский следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек).

По словам Евдокимова, радиосвязь смогли частично восстановить, и экипажу Sukhoi Superjet 100 помогали диспетчеры, которые задали курс на вывод на взлетно-посадочную полосу в Шереметьево.

Видео: twitter.com/Telemaster68

Также командир добавил, что скорость лайнера была обычной, и подход к земле происходил плавно, с уменьшением вертикальной скорости к моменту касания.

Фото: пожар в Шереметьево (web screenshot)

"Не могу сказать точно, почему произошел удар о землю. Скорости было достаточно, к полосе подходили с уменьшением вертикальной скорости согласно процедуре", - говорит Евдокимов.

Видео: twitter.com/Telemaster68

Он считает, что возгорание самолета произошло не в момент полета, а из-за приземления.

Видео: twitter.com/norenko_mikhail

Евдокимов рассказал, что увидел пожарных, когда смог выйти из кабины самолета. Но он не знает, были ли он на месте непосредственно при посадке.

Видео: twitter.com/letokot

Напомним, 5 мая, вскоре после вылета лайнера из Москвы в Мурманск экипаж сообщил о технических неполадках и направился в Шереметьево на экстренную посадку. При посадке у самолета загорелись двигатели и подломились стойки шасси.

Видео: YouTube / Телеканал Дождь

Ранее РБК-Украина сообщало, что в аэропорту Тегерана загорелся самолет со 100 пассажирами на борту. К месту происшествия были направлены десять автомобилей "скорой помощи", точных данных о количестве жертв нет, на борту самолета во время пожара находились 100 человек.