Трагедия в Шереметьево: появились шокирующие детали

Катастрофа в Шереметьево - самолет SSJ100 был перегружен (фото: коллаж РБК-Украина)

Загоревшийся самолет Sukhoi Superjet 100 был перегружен

Катастрофа в Шереметьево произошла еще 5 мая, но по ходу расследования появляется новая информация об этой ужасной трагедии, которая забрала жизни 41 человека. По данным росСМИ, к ним в руки попал документ Росавиации, в котором говорится, что самолет Sukhoi Superjet 100 был перегружен на 1,6 тонны.

При этом в документе также уточняется, что скорость посадки самолета была в норме.

"Снижение по глиссаде осуществлялось без существенных отклонений на скорости 155 -160 узлов (287-296 километров в час). Согласно руководству по летной эксплуатации, скорость захода на посадку для имевшихся условий составляет 155 узлов", - отмечает Росавиация.

Катастрофа в Шереметьево - самолет SSJ100 был перегружен (скриншот с YouTube)

В документе говорится о том, что к моменту входа в глиссаду масса самолета составляла около 42600 килограммов, что на 1600 килограммов превышало максимально допустимую посадочную массу.

Напомним, что в результате расследования выяснилось, что в самолет ударила молния через 15 минут после того, как он взлетел. Эксперты подчеркнули, что это аварийная ситуация, но она не требовала немедленной посадки.

Катастрофа в Шереметьево - самолет SSJ100 был перегружен (видео: YouTube/China Town)

Самолет еще мог приземлиться на ближайший приспособленный аэродром или израсходовать топливо над посадочной полосой. Но пилоты решили как можно быстрее совершить посадку, что привело к фатальным последствиям.

Перед самым приземлением пилоты увеличили работу двигателей и опустили нос самолета. При посадке передняя стойка шасси сжалась, подбросив самолет вверх. Это стало причиной серии "подскоков". От ударов задние стойки шасси продавили топливные баки, и горючее спровоцировало пожар.

Специалисты отметили, что это была грубая ошибка пилотов, поскольку после первого "подскока" от посадочной полосы необходимо было начать экстренный взлет.

Ранее сообщалось о том, что пассажирка погибла в Шереметьево, спасая детей. При пожаре в Шереметьево удалось выжить 37 пассажирам.