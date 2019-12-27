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Трагедия на Маврикии: погиб директор крупнейшей сети пиццерий Domino's Pizza

STYLERЖизнь    27.12.2019 - 22:07
Трагедия на Маврикии: погиб директор крупнейшей сети пиццерий Domino's Pizza
Погиб известный бизнесмен, директор сети пиццерий (Фото: pixabay.com)

Финансовый директор компании Domino's Pizza погиб на отдыхе

Финансовый директор крупнейшей сети пиццерий Domino's Pizza Group Дэвид Бауэрнфайнд трагически погиб во время отдыха на Маврикии. Об этом сообщили на официальном сайте компании.

Дэвид Бауэрнфайнд отдыхал вместе с семьей на Марикии. 26 декабря, во время сноркелинга – плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой, произошел несчастный случай.

"Мы глубоко потрясены и опечалены этими трагическими новостями. От лица нашего совета директоров, коллег и франшиз мы выражаем искренние соболезнования супруге Дэвида Николетт и его дочери Орнелле, а также его родственникам и друзьям", - сказал исполнительный директор Domino's Pizza Дэвид Уайлд.

Дэвид Бауэрнфайнд получил должность финансового директора компании Domino`s Pizza в октябре 2018 года. До этого – занимал эту должность на временной основе. Ранее Бауэрнфайнд занимал пост финансового директора компании Connect Group.

Domino's Pizza Group PLC – крупная международная сеть доставки пиццы быстрого приготовления. Она была основана в Великобритании в 1960-х годах. Сеть широко распространена по всему миру и в Украине она работает с 2010 года.

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