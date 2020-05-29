Трагедия в Кагарлыке: бывший муж жертвы рассказал новые детали

В Кагарлыке сотрудники полиции привезли молодую женщину для дач показаний в участок и всю ночь над ней издевались, били и насиловали. Бывший муж пострадавшей рассказал новые подробности о преступлении с сотрудниками полиции.

Александр рассказал журналистам, что полицейские его также хотели сделать подозреваемым по делу об ограблении магазина. Его вызывали на допрос в тот же вечер, что и Нелю. Однако он отказался и предложил вызвать его утром.

"Я ездил в райотдел, меня звали вечером в участок, но я ему (Николаю Кузиву) сказал – если надо меня допрашивать, вызывайте утром, я возьму людей, которые знают, где я был, и подтвердят, что никаких магазинов не было", - рассказал Александр в комментарии для ТСН.

Он общался с бывшей женой и парнем, который ее подвозил в тот вечер в отделение, после преступления и выяснил, что молодого человека "копы" заставили оговорить себя насильно.

"Этот пацан, который был в райотделе говорит, что над ним так издевались в райотделе, так били, что он был готов во всем признаться и все сказать. Его вызвали на допрос и, как я понял, его там заставили сказать, что якобы во время преступления был он, Неля и я", - добавил Александр.

С Нелей у Александра хорошие отношения, они вместе заботятся о дочке Ане. Он рассказал, что сейчас бывшая жена в тяжелом состоянии, ей трудно говорить о том, что произошло и высказал готовность участвовать в процессе, чтобы помочь Неле.

"Мы говорили с ней после того, как все произошло. Говорит, думала, уже в живых не останется. Ей больно об этом рассказывать", - добавил Александр.

Напомним, ранее мы писали о том, что появились новые подробности о девушке, которая пострадала от "копов".

А также рассказывали о том, что стали известны детали о парне, который привез пострадавшую девушку в отделение в Кагарлыке.