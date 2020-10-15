Трагедия под Черновцами: годовалый малыш погиб в собственном доме

В Черновицкой области произошла жуткая трагедия. Годовалый мальчик уронил на себя комод и погиб. Врачи помочь ребенку уже не смогли.

Инцидент произошел в селе Топоровцы Новоселицкого района Черновицкой области 13 октября. Годовалый мальчик каким-то образом смог опрокинуть на себя тяжелый комод. От полученных ран малыш скончался на месте происшествия. Об этом журналистам издания IA ACC сообщили в отделе коммуникации национальной полиции в Черновицкой области.

"Ребенок погиб на месте. Полицейские открыли производство по части 1 статьи 115 УК с пометкой "несчастный случай", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства гибели ребенка. Где в момент трагедии находились родители малыша, не сообщается.

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