Убийства мальчика "копами" можно было избежать: назван важный нюанс

Убийство полицейскими пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком потрясло всю Украину. Недавно стало известно, что один из подозреваемых трижды уклонялся от службы в зоне Операции объединенных сил. Об этом рассказал глава Нацполиции, Сергей Князев.

Дело в том, что один из предполагаемых убийц мальчика должен был быть направлен на Донбасс в рамках обязательной ротации, как правоохранитель, который не прошел переаттестацию.

Но сразу же после увольнения из-за "несоответствия" он был восстановлен на службе по решению суда.

Иван Приходько (фото: РБК-Украина)

Отметим, что Князев не уточнил, кто из подозреваемых, Иван Приходько или Владимир Петровец должен был быть отправлен на Донбасс.

"Один из них почему-то трижды избегал ротационного направления на восток", - рассказал глава Нацполиции.

Князев говорит, что в последний, третий раз, одному из фигурантов громкого дела предложили ехать на Донбасс именно в мае этого года, незадолго до трагедии. Но он принес больничный.

Владимир Петровец (фото: РБК-Украина)

Он не назвал имени этого подозреваемого, но подчеркнул, что тот был восстановлен на службе в 2018 году. А как известно, оба фигуранта были отстранены, а затем восстановлены в правоохранительных органах.

Напомним, Кирилла Тлявова застрелили 31 мая. Мальчику прострелили голову из винтовки, он умер в больнице 3 июня. Однако местная полиция сначала хотела "отмазать" своих сотрудников и выстраивала различные версии произошедшего.

Также сообщалось, что с пятилетним Кириллом попрощались в Переяслав-Хмельницком. На похоронах люди падали в обморок.