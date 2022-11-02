Традиційна кухня для українців найкорисніша? Дієтолог розповіла, що зараз має бути в раціоні

Як зазначає фахівець, вчені вже давно помітили та вивчили безліч факторів, які стають причиною серцево-судинних захворювань, онкології, цукрового діабету, ожиріння, ураження кісток та суглобів.

Є країни, які за 30-40 років змогли досягти зниження смертності від багатьох захворювань завдяки впровадженню розробки та реалізації профілактичних програм – Австралія, Фінляндія та США. В Україні такі дослідження не проводились.

Однак харчування більшості українців є висококалорійним за рахунок швидких вуглеводів та жирів, які приходять із харчових продуктів низької якості. На все це накладається війна, відключення світла та стреси.

"Ми все одно їмо щодня для збереження здоров'я, тому для профілактики хронічних захворювань українцям варто переглянути ставлення до харчування та способу життя. Щоб наблизити українське харчування до оптимального, потрібно не так їсти "щось особливе", як прибрати те, що відверто шкодить здоров'ю", - пояснила дієтолог.

Як потрібно харчуватися українцям:

Віддавати перевагу натуральним традиційним продуктам з високою біологічною цінністю

Вибирати те, що було основою традиційного харчування та вживалося нашими предками протягом століть

Дотримуватися помірності в їжі

Обмежувати вживання рафінованих (концентрованих) продуктів, особливо солодощів та жирів низької якості

Виключити солодкі напої та соки

Яких правил у харчуванні потрібно дотримуватись

1. Цукор, солодощі, вироби з очищеного (без висівок) борошна та очищених від оболонок круп (пластівців) – від цих продуктів варто відмовитися.

2. Мало уваги у нас приділяється такому корисному та цінному продукту як висівки. Молоте висівки бажано додавати в багато страв, особливо в борошняні.

3. У нашому раціоні мають бути звичні нам овочі та фрукти, обов'язково ягоди, зелень та пряні українські трави та спеції. Для українця буряк краще, ніж авокадо, петрушка - краще за спіруліну, калина - корисніша за годжі.

4. Те саме стосується і жирів: не варто захоплюватися рослинними оліями, оскільки вони містять жирні кислоти, які окислюються і при надмірному вживанні посилюють процеси окислення в організмі (виробництво вільних радикалів).

5. Морська риба корисна, але вона не є традиційною для українців, для яких яєчні жовтки та невелика кількість сала є більш традиційною.

6. Оливкова олія також не належить до звичного виду жиру, а олеїнова кислота не є незамінною.

7. Збільшення споживання українцями в останні десятиліття рідких рафінованих олій може бути одним із факторів зростання частоти серцево-судинних захворювань, раку товстого кишечника та молочної залози.

8. Традиційне сало та сметана є здоровою альтернативою оливковій олії, тому що сало збалансоване за складом жирів і в ньому є необхідна кількість арахідонової кислоти – важливого компонента клітинних мембран.

9. Загалом жиру має бути: 10-20 г вершкового масла, 10-20 г сала, 3-5 ч. ложок олії. Але це ще залежить від маси тіла та фізичної активності.

10. Основу харчування повинні становити овочі, а не хлібобулочні вироби – 70-75%, фрукти та ягоди – 30-35%.

11. Спосіб приготування страв також має значення: бажано, щоб кількість жиру була мінімальною або страви готувалися без жиру - на пару, варіння, тушіння зі спеціями, овочевими та фруктовими соками, прянощами, запікання.

12. Важливо також розподіляти продукти харчування за хімічним складом: продукти з великою кількістю вуглеводів та жирів, потрібно їсти на сніданок та обід. А вечорами вибиратиме страви з нежирної риби, птиці, овочеві салати, молочні продукти.