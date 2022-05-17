Тошнота и рвота: как оказать первую помощь, если рядом нет медиков

Почему возникает рвота

Как объясняют специалисты, рвота - это внезапный выброс содержимого желудка через рот в результате сильных спазмов мышц живота и грудной клетки.

Причин возникновения у человека рвоты много: от заболеваний желчевыводящих путей до психических заболеваний.

Рвота может быть при сильной головной боли, при инфаркте и инсульте, при пищевых отравления, как реакция на высокую температуру, симптомом гриппа или вирусной инфекции. Также рвота и тошнота могут быть проявлением сильного стресса.

Важно понимать, что этот процесс - реакция организма на что-то. Выяснить причину можно только после осмотра пациента врачом.

Как оказать помощь при рвоте, если рядом нет врача

Если пострадавший находится в сознании:

Помогите ему принять сидячее положение, с наклоном вперед

Поставьте к его ногам емкость для рвоты

Придерживайте голову, положив ладонь человеку на лоб

После рвоты дайте пострадавшему воды для полоскания ротовой полости и умывания

Если пострадавший находится без сознания:

Если пострадавший находится без сознания или не контролирует свои движения, то переверните его в стабильное боковое положение.

Присматривайте за ним до приезда медиков.