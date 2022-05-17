UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тошнота и рвота: как оказать первую помощь, если рядом нет медиков

Фото: Как оказать первую помощь при рвоте (freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

Тошнота и рвота у человек может быть по разным причинам. Чаще всего - это симптомы пищевого отравления. Но также такая реакция организма может быть на разные заболевания и сигналом об опасных процессах в организме.

Как правильно оказать первую помощь при рвоте и тошноте, если рядом нет медиков, рассказали в Минздраве.

Почему возникает рвота

Как объясняют специалисты, рвота - это внезапный выброс содержимого желудка через рот в результате сильных спазмов мышц живота и грудной клетки.

Причин возникновения у человека рвоты много: от заболеваний желчевыводящих путей до психических заболеваний.

Рвота может быть при сильной головной боли, при инфаркте и инсульте, при пищевых отравления, как реакция на высокую температуру, симптомом гриппа или вирусной инфекции. Также рвота и тошнота могут быть проявлением сильного стресса.

Важно понимать, что этот процесс - реакция организма на что-то. Выяснить причину можно только после осмотра пациента врачом.

Как оказать помощь при рвоте, если рядом нет врача

Если пострадавший находится в сознании:

  • Помогите ему принять сидячее положение, с наклоном вперед
  • Поставьте к его ногам емкость для рвоты
  • Придерживайте голову, положив ладонь человеку на лоб
  • После рвоты дайте пострадавшему воды для полоскания ротовой полости и умывания

Если пострадавший находится без сознания:

Если пострадавший находится без сознания или не контролирует свои движения, то переверните его в стабильное боковое положение.

Присматривайте за ним до приезда медиков.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как правильно действовать в случае ядерной атаки.

А также мы писали о том, как оказать помощь при укусе змей и что делать категорически нельзя.

Читайте РБК-Украина в Google News
медицинская помощь