Тошнота и рвота: как оказать первую помощь, если рядом нет медиков

Тошнота и рвота у человек может быть по разным причинам. Чаще всего - это симптомы пищевого отравления. Но также такая реакция организма может быть на разные заболевания и сигналом об опасных процессах в организме.
Как правильно оказать первую помощь при рвоте и тошноте, если рядом нет медиков, рассказали в Минздраве.
Как объясняют специалисты, рвота - это внезапный выброс содержимого желудка через рот в результате сильных спазмов мышц живота и грудной клетки.
Причин возникновения у человека рвоты много: от заболеваний желчевыводящих путей до психических заболеваний.
Рвота может быть при сильной головной боли, при инфаркте и инсульте, при пищевых отравления, как реакция на высокую температуру, симптомом гриппа или вирусной инфекции. Также рвота и тошнота могут быть проявлением сильного стресса.
Важно понимать, что этот процесс - реакция организма на что-то. Выяснить причину можно только после осмотра пациента врачом.
Если пострадавший находится в сознании:
Если пострадавший находится без сознания:
Если пострадавший находится без сознания или не контролирует свои движения, то переверните его в стабильное боковое положение.
Присматривайте за ним до приезда медиков.
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