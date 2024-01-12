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Топлес на балконі. Зірка "Жіночого Кварталу" розбурхала мережу відвертими фото

Валерія Товстолєс (фото: instagram.com/lera_fatforest)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка "Жіночого кварталу" Валерія Товстолєс поділилася з прихильниками пікантними світлинами з відпочинку на острові Тенеріфе в Іспанії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ведучої.

Валерія Товстолєс поділилася гарячими кадрами

Так, артистка запостила серію фото, на яких вона позує топлес, стоячи на балконі. 

Зірка предстала перед камерою спиною. На ній були лише трусики від купальника, які підкреслили її пружні сідниці.

Валерія Товстолєс (фото: instagram.com/lera_fatforest)

"За три хвилини до виїзду в аеропорт. Така я людина", - підписала кадри Валерія.

Реакція юзерів

Прихильники засипали Товстоплєс компліментами.

Валерія Товстолєс (фото: instagram.com/lera_fatforest)

  • Ти просто сєксі Лера
  • Гарно
  • І сексуальна
  • Ну правильно! Все ж до від'їзду треба встигнути
  • Крута
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Жіночий кварталВідпочинок за кордономзвезды шоу-бизнеса