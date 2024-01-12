Топлес на балконі. Зірка "Жіночого Кварталу" розбурхала мережу відвертими фото

Валерія Товстолєс поділилася гарячими кадрами

Так, артистка запостила серію фото, на яких вона позує топлес, стоячи на балконі.

Зірка предстала перед камерою спиною. На ній були лише трусики від купальника, які підкреслили її пружні сідниці.

Валерія Товстолєс (фото: instagram.com/lera_fatforest)

"За три хвилини до виїзду в аеропорт. Така я людина", - підписала кадри Валерія.

Реакція юзерів

Прихильники засипали Товстоплєс компліментами.

Валерія Товстолєс (фото: instagram.com/lera_fatforest)