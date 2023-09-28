Топ-продуктів, які потрібно їсти для зниження холестерину: дієтолог назвала найдоступніші

Чому потрібно позбавлятися поганого холестерину

Високий рівень холестерину (LDL) може бути фактором ризику серцево-судинних захворювань, таких як інфаркти та інсульти.

У наш організм холестерин потрапляє переважно з їжі - приблизно 20% та утворюється у печінці – 60-80% при метаболізмі глюкози. Наш організм холестерин необхідний для побудови здорових клітин. Але протягом життя його накопичується дуже багато, тому що організм із їжі відтворює його у більшій кількості, ніж це потрібно.

Найнебезпечніше - поганий холестерин накопичується у стінках артерій, роблячи їх твердими та вузькими. Це починає впливати на кровообіг і призводить до підвищеного ризику виникнення захворювань, пов'язаних із судинами.

Підтримувати нормальний рівень холестерину допоможе здоровий спосіб життя, який включає збалансовану дієту та регулярну фізичну активність.

Які продукти потрібно їсти обов'язково

Лікар-дієтолог Ольга Безугла назвала продукти, які мають бути обов'язково у раціоні людини, яка хоче підтримувати нормальний рівень холестерину. Це:

Авокадо

Баклажани

Оливкова олія

Квасоля

Вівсяні висівки

Лосось

Чорниця

Часник

Волоський горіх

Ці продукти потрібно їсти для зниження холестерину (фото: instagram.com/dr.bezugla_olga)