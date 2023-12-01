Топ корисних речей, які обов'язково мають бути у немовляти: список від педіатра

Топ корисних речей для немовляти

Термометр та гігрометр. Перший вимірює температуру, а другий - вологість повітря у приміщенні.

Зволожувач повітря. Особливо актуальний в період опалювального сезону, рекомендована вологість повітря 45-65%.

Одяг із 100% бавовни. Такі речі повинні мати зовнішні шви, беріть моделі з короткими та довгими рукавами. Розмір враховуйте згідно з зростом та вагою малюка.

Пеленальний комод. Це естетично, а головне зручно для щоденного догляду за малюком, ваша спина вам скаже дякую.

Підгузки. Є одноразові та багаторазові, спробуйте декілька виробників, для вибору матеріалу, який підійде шкірі малюка, розміром 1 або NB.

Спальний мішечок. Нервова система новонародженого є не до кінця сформованою, та легко збуджуваною, тож рефлекси часто будять дитину. Спальний конверт є чудовим рішенням, що дає малюку можливість відчувати себе в безпеці.

Дитячий візок 3 в 1 - люлька, автокрісло та прогулянковий візок. Це необхідні речі для прогулянок та безпечного пересування. Автокрісло треба взяти вже в пологовий будинок, адже дорога додому має бути безпечною.

Термокилимок. Для гармонійного розвитку, малюк має проводити час на животику на твердій поверхні. Перші тижні малюка - це може бути пеленальний столик, але після 1 місяця вже потрібно більше простору. Безпечним та ідеальним варіантом є підлога.

Контрастна книга. Малюк не одразу бачить всі кольори, найкраще сприймаються темні відтінки на білому фоні. Книгу можна поставити на ігровий килимок або в ліжечко, це буде спонукати малюка підіймати голову та розглядати малюнки.

Одяг для мами для годування. Спідня білизна та одяг допоможуть вам зручно годувати малюка будь-де. Враховуйте, що після народження дитини, зміна розміру грудей може бути навіть в 4 розміри.

Молоковідсмоктувач. Це зручний пристрій, якщо вам необхідно сформувати банк молока, або при потребі, підготувати порцію грудного молока на час вашої відсутності. Проте, надмірне зціджування грудного молока, призводить до його збільшення та надмірного накопичення. Перед використанням проконсультуйтесь обов’язково з вашим педіатром - консультантом з грудного вигодовування.