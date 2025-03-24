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Топ-8 українських зірок, які роздягнулися для Playboy. Хто вони?

Українські зірки на обкладинці Playboy (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Українські знаменитості не раз прикрашали обкладинку культового глянцю Playboy, демонструючи не лише свою красу, а й упевненість, сміливість та особливу харизму. Ці фотосесії запам’яталися шанувальникам естетикою, стилем та викликали чимало обговорень у мережі.

У цій добірці на РБК-Україна (проект Styler) - топ-8 українських зірок, які підкорили сторінки легендарного чоловічого журналу.

Оля Полякова

Співачка вперше з'явилася на обкладинці нового Playboy й показала, як виглядає у 46. Побачити більше спекотних фото можна буде лише у квітні, але головний кадр вже наробив галасу. 

Оля Полякова на обкладинці Playboy (фото: instagram.com/playboyukraine.official)

"Працювати з Олею над квітневим номером було справжнім задоволенням. Хоча до цього ми не були знайомі, я відразу зрозумів, що це буде крута співпраця. Оля - професійна, відкрита й упевнена в собі, а це дуже важливо для такої зйомки. Ми завжди прагнемо зробити весняну обкладинку яскравою та незабутньою, і цього разу нам це точно вдалося", - прокоментував співпрацю головний редактор "Playboy Україна" Влад Іваненко.

Даша Астаф'єва

Співачка Даша Астаф’єва тричі ставала обличчям титульних сторінок відомого чоловічого журналу, причому два випуски вийшли з різницею в десять років.  

Вперше зірка з’явилася на обкладинці у 2009 році. Тоді вона позувала повністю оголеною на пляжі, присівши та прикривши груди складеними на коліні руками. Цей знімок став одним із найпам’ятніших для шанувальників.  Даша Астаф’єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

На фото 2011 року Астаф’єва постала у більш зухвалому образі. Вона позувала стоячи в трусиках з нашивкою Playboy, а груди прикривала тонкою смужкою тканини з написом "Х’ю її знає", що відсилає до Х’ю Хефнера - засновника та головного редактора журналу.  Даша Астаф’єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

У 2019 році співачка знову повернулася на обкладинку, цього разу вже в одязі. На ній був топ з об’ємними рукавами, мікробікіні та сітчасті колготки.

У цьому номері Дашу Астаф’єву назвали "королевою чоловічого глянцю на піку сексуальності". Цей випуск став яскравим підтвердженням того, що з роками зірка не втратила свого магнетизму.Даша Астаф’єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

MamaRika

У 2012 році співачка MamaRika прикрасила обкладинку журналу Playboy, з'явившись у спокусливому мереживному комплекті.MamaRika (фото: відкриті джерела)

"НеАнгели"

У 2013 році гурт "НеАнгели" з'явився на обкладинці глянцю в образах коронованих ангелів."НеАнгели" (фото: відкриті джерела)

Настя Каменських

Артистка вже давно впевнено почувається у відвертих фотосесіях. На сторінках Playboy вона вперше з'явилася у 2008 році.Настя Каменських (фото: відкриті джерела)

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва вперше з'явилася на обкладинці Playboy у 2014 році, одразу привернувши увагу читачів своїм відвертим БДСМ-образом.Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/playboyukraine.official)

Раміна Есхакзай

У 2015 році журналістка Раміна Есхакзай знялася оголеною для культового чоловічого журналу. У фотосесії вона постала в образі спокусливої амазонки, зачаровуючи поглядом, розкішним волоссям і бездоганною фігурою. Цей образ ще раз підкреслив її силу, рішучість та здатність підкорювати серця.Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/playboyukraine.official)

Аня Добриднєва

Еротична фотосесія з присмаком середньовіччя за участю Ані з'явилася на сторінках українського "Playboy" у 2010 році.Аня Добриднєва (фото: відкриті джерела)

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