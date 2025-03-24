Топ-8 українських зірок, які роздягнулися для Playboy. Хто вони?

Українські знаменитості не раз прикрашали обкладинку культового глянцю Playboy, демонструючи не лише свою красу, а й упевненість, сміливість та особливу харизму. Ці фотосесії запам’яталися шанувальникам естетикою, стилем та викликали чимало обговорень у мережі.
У цій добірці на РБК-Україна (проект Styler) - топ-8 українських зірок, які підкорили сторінки легендарного чоловічого журналу.
Співачка вперше з'явилася на обкладинці нового Playboy й показала, як виглядає у 46. Побачити більше спекотних фото можна буде лише у квітні, але головний кадр вже наробив галасу.
"Працювати з Олею над квітневим номером було справжнім задоволенням. Хоча до цього ми не були знайомі, я відразу зрозумів, що це буде крута співпраця. Оля - професійна, відкрита й упевнена в собі, а це дуже важливо для такої зйомки. Ми завжди прагнемо зробити весняну обкладинку яскравою та незабутньою, і цього разу нам це точно вдалося", - прокоментував співпрацю головний редактор "Playboy Україна" Влад Іваненко.
Співачка Даша Астаф’єва тричі ставала обличчям титульних сторінок відомого чоловічого журналу, причому два випуски вийшли з різницею в десять років.
Вперше зірка з’явилася на обкладинці у 2009 році. Тоді вона позувала повністю оголеною на пляжі, присівши та прикривши груди складеними на коліні руками. Цей знімок став одним із найпам’ятніших для шанувальників.
На фото 2011 року Астаф’єва постала у більш зухвалому образі. Вона позувала стоячи в трусиках з нашивкою Playboy, а груди прикривала тонкою смужкою тканини з написом "Х’ю її знає", що відсилає до Х’ю Хефнера - засновника та головного редактора журналу.
У 2019 році співачка знову повернулася на обкладинку, цього разу вже в одязі. На ній був топ з об’ємними рукавами, мікробікіні та сітчасті колготки.
У цьому номері Дашу Астаф’єву назвали "королевою чоловічого глянцю на піку сексуальності". Цей випуск став яскравим підтвердженням того, що з роками зірка не втратила свого магнетизму.
У 2012 році співачка MamaRika прикрасила обкладинку журналу Playboy, з'явившись у спокусливому мереживному комплекті.
У 2013 році гурт "НеАнгели" з'явився на обкладинці глянцю в образах коронованих ангелів.
Артистка вже давно впевнено почувається у відвертих фотосесіях. На сторінках Playboy вона вперше з'явилася у 2008 році.
Надя Дорофєєва вперше з'явилася на обкладинці Playboy у 2014 році, одразу привернувши увагу читачів своїм відвертим БДСМ-образом.
У 2015 році журналістка Раміна Есхакзай знялася оголеною для культового чоловічого журналу. У фотосесії вона постала в образі спокусливої амазонки, зачаровуючи поглядом, розкішним волоссям і бездоганною фігурою. Цей образ ще раз підкреслив її силу, рішучість та здатність підкорювати серця.
Еротична фотосесія з присмаком середньовіччя за участю Ані з'явилася на сторінках українського "Playboy" у 2010 році.
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