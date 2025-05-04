Топ-5 варіантів легкої вечері, які допоможуть схуднути

Худнути без голоду й відмови від смакоти - цілком реально. Названо 5 ідеальних варіантів вечері, які не лише корисні, а й дуже смачні. Ці страви допоможуть зберегти легкість, підтримати обмін речовин і наблизити вас до фігури мрії.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well.
Кожна порція страви низькокалорійна та багата на білок та клітковину, тому буде сприяти втраті ваги. Ці рецепти вимагають лише 25 хвилин часу.
Ця вершкова запіканка з куркою, лимоном та кропом, з рисом - це справжня насолода, сповнена яскравих, свіжих смаків лимона та кропу. Ніжна курка та коричневий рис роблять її ситною стравою, яка сподобається всім.
Інгредієнти:
Розігрійте духовку до 200°C. Також розігрійте 1 ст.л олії у великій сковороді, придатній для використання в духовці. Додайте шматочки курки, нарізану цибулю, сіль та перець і готуйте, часто помішуючи, поки курка не почне підрум'янюватися.
Посипте борошном, часником та готуйте 1 хвилину, постійно помішуючи. Додайте 1 склянку води та доведіть до кипіння. Далі всипте рис, додавайте лимонний сік та кріп.
Випікайте під кришкою 15-20 хвилин.
Ця вечеря має низький вміст калорій, але високий вміст білка, щоб дозволяє довше залишатися ситими.
Інгредієнти:
Збийте подрібнений часник, місо та оцет до утворення рідкої пасти.
Змішайте броколі з соєвим соусом та перцем на деко. Викладіть 4 курячі стегна між суцвіттями броколі, змастіть верхівку стегон сумішшю місо та часнику.
Запікайте, доки броколі не стане м’якою, приблизно 15 хвилин.
Салат містить багаті на антиоксиданти броколі та зелену цибулю.
Інгредієнти:
Обсмажте нарізаний бекон у великій сковороді на середньому вогні, часто помішуючи, до хрусткої скоринки. Зніміть з вогню та перекладіть бекон на тарілку, вистелену паперовим рушником.
До курятини додайте сіль та перець та смажте, періодично перевертаючи, доки вона не підрум'яниться. Перекладіть на обробну дошку, дайте охолонути приблизно 5 хвилин. Наріжте або подрібніть на шматочки.
Збийте у великій мисці йогурт, кріп, оцет, сухий часник, сіль та перець.
Додайте відварений броколі, бекон, курку та заправку на основі йогурту і все перемішайте.
Несподівані, але ідеально поєднані смаки свіжого кропу та імбиру створюють збалансовану начинку для багатого на омега-3 смаженого філе лосося. Це чудовий варіант вечері, яка не буде шкодити фігурі.
Інгредієнти:
Розігрійте духовку до 160°C. Змішайте кріп, олію, імбир, перець, часник і сіль. Покладіть 4 філе лосося на деко з бортиками та приправте сіллю і перцем. Рівномірно розподіліть кропову суміш по філе та запікайте, поки лосось не почне легко розшаровуватися виделкою - від 15 до 18 хвилин.
Далі наріжте огірки та авокадо, додайте сік лайма, насіння кунжуту, решту олії, сіль і обережно перемішайте.
Подавайте лосося з салатом з огірків та авокадо.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
Розігрійте духовку до 200°C. Застеліть велике деко з бортиками фольгою. Покладіть 4 філе лосося на один бік, додайте, сіль, перець, майонез, кунжут та мед.
Змішайте броколі, олію, сіль та перець разом на іншому боці дека. Запікайте від 14 до 16 хвилин.
У тарілку викладіть варений рис, а на верх лосось та броколі. Зверху посипте зеленою цибулею та лаймом.
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