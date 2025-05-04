Топ-5 варіантів легкої вечері, які допоможуть схуднути

Кожна порція страви низькокалорійна та багата на білок та клітковину, тому буде сприяти втраті ваги. Ці рецепти вимагають лише 25 хвилин часу.

Вершкова запіканка з куркою та рисом

Ця вершкова запіканка з куркою, лимоном та кропом, з рисом - це справжня насолода, сповнена яскравих, свіжих смаків лимона та кропу. Ніжна курка та коричневий рис роблять її ситною стравою, яка сподобається всім.

Інгредієнти:

1 ст.л олії

400 г курячих стегон

1 маленька цибулина

сіль і перець

2 столові ложки борошна

1/4 ч.л часникового порошку

2 склянки коричневого рису

2 ст.л лимонного соку

свіжий кріп

Розігрійте духовку до 200°C. Також розігрійте 1 ст.л олії у великій сковороді, придатній для використання в духовці. Додайте шматочки курки, нарізану цибулю, сіль та перець і готуйте, часто помішуючи, поки курка не почне підрум'янюватися.

Посипте борошном, часником та готуйте 1 хвилину, постійно помішуючи. Додайте 1 склянку води та доведіть до кипіння. Далі всипте рис, додавайте лимонний сік та кріп.

Випікайте під кришкою 15-20 хвилин.

Запіканка з куркою та рисом (фото: eatingwell.com)

Курка з броколі на деку

Ця вечеря має низький вміст калорій, але високий вміст білка, щоб дозволяє довше залишатися ситими.

Інгредієнти:

6 середніх зубчиків часнику

2 ст.л приправи місо

1/2 ст.л рисового оцту

400 г броколі

1 ст.л соєвого соусу

сіль і перець

4 курячі стегна

2 цибулі шалот

Збийте подрібнений часник, місо та оцет до утворення рідкої пасти.

Змішайте броколі з соєвим соусом та перцем на деко. Викладіть 4 курячі стегна між суцвіттями броколі, змастіть верхівку стегон сумішшю місо та часнику.

Запікайте, доки броколі не стане м’якою, приблизно 15 хвилин.

Курка з броколі (фото: eatingwell.com)

Салат з куркою та броколі

Салат містить багаті на антиоксиданти броколі та зелену цибулю.

Інгредієнти:

3 скибочки бекону

400 г курячих стріпсів

сіль і перець

1/3 склянки грецького йогурту

2 ст.л подрібненого свіжого кропу

1/2 ст.л яблучного оцту

1/2 ч.л сухого часнику

1 середня броколі

сир Чедер

зелена цибуля

Обсмажте нарізаний бекон у великій сковороді на середньому вогні, часто помішуючи, до хрусткої скоринки. Зніміть з вогню та перекладіть бекон на тарілку, вистелену паперовим рушником.

До курятини додайте сіль та перець та смажте, періодично перевертаючи, доки вона не підрум'яниться. Перекладіть на обробну дошку, дайте охолонути приблизно 5 хвилин. Наріжте або подрібніть на шматочки.

Збийте у великій мисці йогурт, кріп, оцет, сухий часник, сіль та перець.

Додайте відварений броколі, бекон, курку та заправку на основі йогурту і все перемішайте.

Салат з куркою та броколі (фото: eatingwell.com)

Лосось з імбиром та авокадо

Несподівані, але ідеально поєднані смаки свіжого кропу та імбиру створюють збалансовану начинку для багатого на омега-3 смаженого філе лосося. Це чудовий варіант вечері, яка не буде шкодити фігурі.

Інгредієнти:

кріп

5 ст.л оливкової олії

1 середній перець серрано

1/2 ст.л тертого свіжого імбиру

1 великий зубчик часнику

сіль і перець

4 філе лосося зі шкіркою

4 огірки

2 середніх авокадо

1/2 ст.л соку лайма

2 ч.л підсмаженого кунжутного насіння

Розігрійте духовку до 160°C. Змішайте кріп, олію, імбир, перець, часник і сіль. Покладіть 4 філе лосося на деко з бортиками та приправте сіллю і перцем. Рівномірно розподіліть кропову суміш по філе та запікайте, поки лосось не почне легко розшаровуватися виделкою - від 15 до 18 хвилин.

Далі наріжте огірки та авокадо, додайте сік лайма, насіння кунжуту, решту олії, сіль і обережно перемішайте.

Подавайте лосося з салатом з огірків та авокадо.

Лосось з салатом (фото: eatingwell.com)

Рис зі смаженим лососем та броколі

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

4 філе лосося

сіль, перець

1 ст.л майонезу

1 ч.л меду

3 склянки суцвіть броколі

1 ст.л оливкової олії

2 склянки гарячого вареного коричневого рису

зелена цибуля

1 ст.л кунжутного насіння

Розігрійте духовку до 200°C. Застеліть велике деко з бортиками фольгою. Покладіть 4 філе лосося на один бік, додайте, сіль, перець, майонез, кунжут та мед.

Змішайте броколі, олію, сіль та перець разом на іншому боці дека. Запікайте від 14 до 16 хвилин.

У тарілку викладіть варений рис, а на верх лосось та броколі. Зверху посипте зеленою цибулею та лаймом.

Рис з куркою та броколі (фото: eatingwell.com)