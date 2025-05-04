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Топ-5 варіантів легкої вечері, які допоможуть схуднути

Неділя 04 травня 2025 17:33
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Топ-5 варіантів легкої вечері, які допоможуть схуднути Названо варіанти вечері, які будуть сприяти схудненню (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Худнути без голоду й відмови від смакоти - цілком реально. Названо 5 ідеальних варіантів вечері, які не лише корисні, а й дуже смачні. Ці страви допоможуть зберегти легкість, підтримати обмін речовин і наблизити вас до фігури мрії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well.

Кожна порція страви низькокалорійна та багата на білок та клітковину, тому буде сприяти втраті ваги. Ці рецепти вимагають лише 25 хвилин часу.

Вершкова запіканка з куркою та рисом

Ця вершкова запіканка з куркою, лимоном та кропом, з рисом - це справжня насолода, сповнена яскравих, свіжих смаків лимона та кропу. Ніжна курка та коричневий рис роблять її ситною стравою, яка сподобається всім.

Інгредієнти:

  • 1 ст.л олії
  • 400 г курячих стегон
  • 1 маленька цибулина
  • сіль і перець
  • 2 столові ложки борошна
  • 1/4 ч.л часникового порошку
  • 2 склянки коричневого рису
  • 2 ст.л лимонного соку
  • свіжий кріп

Розігрійте духовку до 200°C. Також розігрійте 1 ст.л олії у великій сковороді, придатній для використання в духовці. Додайте шматочки курки, нарізану цибулю, сіль та перець і готуйте, часто помішуючи, поки курка не почне підрум'янюватися.

Посипте борошном, часником та готуйте 1 хвилину, постійно помішуючи. Додайте 1 склянку води та доведіть до кипіння. Далі всипте рис, додавайте лимонний сік та кріп.

Випікайте під кришкою 15-20 хвилин.

Топ-5 варіантів легкої вечері, які допоможуть схуднутиЗапіканка з куркою та рисом (фото: eatingwell.com)

Курка з броколі на деку

Ця вечеря має низький вміст калорій, але високий вміст білка, щоб дозволяє довше залишатися ситими.

Інгредієнти:

  • 6 середніх зубчиків часнику
  • 2 ст.л приправи місо
  • 1/2 ст.л рисового оцту
  • 400 г броколі
  • 1 ст.л соєвого соусу
  • сіль і перець
  • 4 курячі стегна
  • 2 цибулі шалот

Збийте подрібнений часник, місо та оцет до утворення рідкої пасти.

Змішайте броколі з соєвим соусом та перцем на деко. Викладіть 4 курячі стегна між суцвіттями броколі, змастіть верхівку стегон сумішшю місо та часнику.

Запікайте, доки броколі не стане м’якою, приблизно 15 хвилин.

Топ-5 варіантів легкої вечері, які допоможуть схуднутиКурка з броколі (фото: eatingwell.com)

Салат з куркою та броколі

Салат містить багаті на антиоксиданти броколі та зелену цибулю.

Інгредієнти:

  • 3 скибочки бекону
  • 400 г курячих стріпсів
  • сіль і перець
  • 1/3 склянки грецького йогурту
  • 2 ст.л подрібненого свіжого кропу
  • 1/2 ст.л яблучного оцту
  • 1/2 ч.л сухого часнику
  • 1 середня броколі
  • сир Чедер
  • зелена цибуля

Обсмажте нарізаний бекон у великій сковороді на середньому вогні, часто помішуючи, до хрусткої скоринки. Зніміть з вогню та перекладіть бекон на тарілку, вистелену паперовим рушником.

До курятини додайте сіль та перець та смажте, періодично перевертаючи, доки вона не підрум'яниться. Перекладіть на обробну дошку, дайте охолонути приблизно 5 хвилин. Наріжте або подрібніть на шматочки.

Збийте у великій мисці йогурт, кріп, оцет, сухий часник, сіль та перець.

Додайте відварений броколі, бекон, курку та заправку на основі йогурту і все перемішайте.

Топ-5 варіантів легкої вечері, які допоможуть схуднутиСалат з куркою та броколі (фото: eatingwell.com)

Лосось з імбиром та авокадо

Несподівані, але ідеально поєднані смаки свіжого кропу та імбиру створюють збалансовану начинку для багатого на омега-3 смаженого філе лосося. Це чудовий варіант вечері, яка не буде шкодити фігурі.

Інгредієнти:

  • кріп
  • 5 ст.л оливкової олії
  • 1 середній перець серрано
  • 1/2 ст.л тертого свіжого імбиру
  • 1 великий зубчик часнику
  • сіль і перець
  • 4 філе лосося зі шкіркою
  • 4 огірки
  • 2 середніх авокадо
  • 1/2 ст.л соку лайма
  • 2 ч.л підсмаженого кунжутного насіння

Розігрійте духовку до 160°C. Змішайте кріп, олію, імбир, перець, часник і сіль. Покладіть 4 філе лосося на деко з бортиками та приправте сіллю і перцем. Рівномірно розподіліть кропову суміш по філе та запікайте, поки лосось не почне легко розшаровуватися виделкою - від 15 до 18 хвилин.

Далі наріжте огірки та авокадо, додайте сік лайма, насіння кунжуту, решту олії, сіль і обережно перемішайте.

Подавайте лосося з салатом з огірків та авокадо.

Топ-5 варіантів легкої вечері, які допоможуть схуднутиЛосось з салатом (фото: eatingwell.com)

Рис зі смаженим лососем та броколі

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • 4 філе лосося
  • сіль, перець
  • 1 ст.л майонезу
  • 1 ч.л меду
  • 3 склянки суцвіть броколі
  • 1 ст.л оливкової олії
  • 2 склянки гарячого вареного коричневого рису
  • зелена цибуля
  • 1 ст.л кунжутного насіння

Розігрійте духовку до 200°C. Застеліть велике деко з бортиками фольгою. Покладіть 4 філе лосося на один бік, додайте, сіль, перець, майонез, кунжут та мед.

Змішайте броколі, олію, сіль та перець разом на іншому боці дека. Запікайте від 14 до 16 хвилин.

У тарілку викладіть варений рис, а на верх лосось та броколі. Зверху посипте зеленою цибулею та лаймом.

Топ-5 варіантів легкої вечері, які допоможуть схуднутиРис з куркою та броколі (фото: eatingwell.com)

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