Топ-5 варіантів легкої вечері, які допоможуть схуднути
Худнути без голоду й відмови від смакоти - цілком реально. Названо 5 ідеальних варіантів вечері, які не лише корисні, а й дуже смачні. Ці страви допоможуть зберегти легкість, підтримати обмін речовин і наблизити вас до фігури мрії.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well.
Кожна порція страви низькокалорійна та багата на білок та клітковину, тому буде сприяти втраті ваги. Ці рецепти вимагають лише 25 хвилин часу.
Вершкова запіканка з куркою та рисом
Ця вершкова запіканка з куркою, лимоном та кропом, з рисом - це справжня насолода, сповнена яскравих, свіжих смаків лимона та кропу. Ніжна курка та коричневий рис роблять її ситною стравою, яка сподобається всім.
Інгредієнти:
- 1 ст.л олії
- 400 г курячих стегон
- 1 маленька цибулина
- сіль і перець
- 2 столові ложки борошна
- 1/4 ч.л часникового порошку
- 2 склянки коричневого рису
- 2 ст.л лимонного соку
- свіжий кріп
Розігрійте духовку до 200°C. Також розігрійте 1 ст.л олії у великій сковороді, придатній для використання в духовці. Додайте шматочки курки, нарізану цибулю, сіль та перець і готуйте, часто помішуючи, поки курка не почне підрум'янюватися.
Посипте борошном, часником та готуйте 1 хвилину, постійно помішуючи. Додайте 1 склянку води та доведіть до кипіння. Далі всипте рис, додавайте лимонний сік та кріп.
Випікайте під кришкою 15-20 хвилин.
Запіканка з куркою та рисом (фото: eatingwell.com)
Курка з броколі на деку
Ця вечеря має низький вміст калорій, але високий вміст білка, щоб дозволяє довше залишатися ситими.
Інгредієнти:
- 6 середніх зубчиків часнику
- 2 ст.л приправи місо
- 1/2 ст.л рисового оцту
- 400 г броколі
- 1 ст.л соєвого соусу
- сіль і перець
- 4 курячі стегна
- 2 цибулі шалот
Збийте подрібнений часник, місо та оцет до утворення рідкої пасти.
Змішайте броколі з соєвим соусом та перцем на деко. Викладіть 4 курячі стегна між суцвіттями броколі, змастіть верхівку стегон сумішшю місо та часнику.
Запікайте, доки броколі не стане м’якою, приблизно 15 хвилин.
Курка з броколі (фото: eatingwell.com)
Салат з куркою та броколі
Салат містить багаті на антиоксиданти броколі та зелену цибулю.
Інгредієнти:
- 3 скибочки бекону
- 400 г курячих стріпсів
- сіль і перець
- 1/3 склянки грецького йогурту
- 2 ст.л подрібненого свіжого кропу
- 1/2 ст.л яблучного оцту
- 1/2 ч.л сухого часнику
- 1 середня броколі
- сир Чедер
- зелена цибуля
Обсмажте нарізаний бекон у великій сковороді на середньому вогні, часто помішуючи, до хрусткої скоринки. Зніміть з вогню та перекладіть бекон на тарілку, вистелену паперовим рушником.
До курятини додайте сіль та перець та смажте, періодично перевертаючи, доки вона не підрум'яниться. Перекладіть на обробну дошку, дайте охолонути приблизно 5 хвилин. Наріжте або подрібніть на шматочки.
Збийте у великій мисці йогурт, кріп, оцет, сухий часник, сіль та перець.
Додайте відварений броколі, бекон, курку та заправку на основі йогурту і все перемішайте.
Салат з куркою та броколі (фото: eatingwell.com)
Лосось з імбиром та авокадо
Несподівані, але ідеально поєднані смаки свіжого кропу та імбиру створюють збалансовану начинку для багатого на омега-3 смаженого філе лосося. Це чудовий варіант вечері, яка не буде шкодити фігурі.
Інгредієнти:
- кріп
- 5 ст.л оливкової олії
- 1 середній перець серрано
- 1/2 ст.л тертого свіжого імбиру
- 1 великий зубчик часнику
- сіль і перець
- 4 філе лосося зі шкіркою
- 4 огірки
- 2 середніх авокадо
- 1/2 ст.л соку лайма
- 2 ч.л підсмаженого кунжутного насіння
Розігрійте духовку до 160°C. Змішайте кріп, олію, імбир, перець, часник і сіль. Покладіть 4 філе лосося на деко з бортиками та приправте сіллю і перцем. Рівномірно розподіліть кропову суміш по філе та запікайте, поки лосось не почне легко розшаровуватися виделкою - від 15 до 18 хвилин.
Далі наріжте огірки та авокадо, додайте сік лайма, насіння кунжуту, решту олії, сіль і обережно перемішайте.
Подавайте лосося з салатом з огірків та авокадо.
Лосось з салатом (фото: eatingwell.com)
Рис зі смаженим лососем та броколі
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
- 4 філе лосося
- сіль, перець
- 1 ст.л майонезу
- 1 ч.л меду
- 3 склянки суцвіть броколі
- 1 ст.л оливкової олії
- 2 склянки гарячого вареного коричневого рису
- зелена цибуля
- 1 ст.л кунжутного насіння
Розігрійте духовку до 200°C. Застеліть велике деко з бортиками фольгою. Покладіть 4 філе лосося на один бік, додайте, сіль, перець, майонез, кунжут та мед.
Змішайте броколі, олію, сіль та перець разом на іншому боці дека. Запікайте від 14 до 16 хвилин.
У тарілку викладіть варений рис, а на верх лосось та броколі. Зверху посипте зеленою цибулею та лаймом.
Рис з куркою та броколі (фото: eatingwell.com)
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