Топ-5 помилок тих, хто хоче швидко схуднути: лікар розбила в пух і порох всі популярні дієти

Бажання швидко позбутися зайвої ваги змушує людей робити помилки. І в кращому випадку – способи схуднення не допоможуть, а в гіршому – завдадуть серйозної шкоди здоров'ю.
Лікар-дієтолог Юлія Коваль на своїй сторінці в Instagram назвала топ-5 помилок тих, хто хоче швидко схуднути.
Це спосіб схуднути, який дасть швидкий результат за короткий проміжок часу. Це різні експрес-схуднення, монодієти, авторські методики тощо.
Запам'ятайте, що найкраща дієта - це та, якої ви зможете дотримуватись постійно, а не короткий проміжок часу. Після таких короткочасних експериментів та швидких схуднень, за статистикою, вага повертається, а може ще й збільшуватись. А разом із цим йде мотивація.
Схуднення не означає, що ви постійно повинні відчувати голод. Це стрес для організму. Окрім поганого настрою, зниження енергії, зниження самопочуття, ви швидко вийдете у метаболічне плато та отримаєте зупинку ваги. До того ж при постійному почутті голоду більше шансів зірватися і все кинути.
Більшість людей, які починають худнути, вважають ворогом крупи/хліб/макаронні вироби тощо. Не на тому слід акцентувати свою увагу. Ці продукти корисні та важливі у раціоні.
Низьковуглеводна дієта призводить до того, що вже через добу після різкого обмеження та нестачі вуглеводів, організм їх починає синтезувати самостійно.
А знаєте із чого? З амінокислот, які отримані з продуктів харчування та розпаду м'язової тканини. Тому пам'ятайте, що, крім вуглеводів, ваша вага втрачається за рахунок рідини та м'язів, а з цим знижується основний обмін.
Їсти лише до 16:00 чи до 18:00. Солодке лише до 12:00. Пити воду за 30 хвилин до їди. Упевнена, що ви чули такі рекомендації чи намагалися дотримуватися. Ці рекомендації в області міфів, які ускладнюють, як процес схуднення, так і життя.
Довіра свого здоров'я людям без медичної освіти з подальшим прийомом величезної кількості необґрунтованих аналізів та БАДів.
Кажуть, що попит породжує пропозицію, тому тут єдина надія на людей, які включатимуть свої мізки та перестануть звертатися до некомпетентних осіб.
До речі, раніше ми писали про те, чи можна їсти на дієті картоплю, макарони та інші вуглеводи.
А ще розповідали про те, що тренер розкритикував популярну методику схуднення.