Топ-5 помилок тих, хто хоче швидко схуднути: лікар розбила в пух і порох всі популярні дієти

Пошук чарівного методу

Це спосіб схуднути, який дасть швидкий результат за короткий проміжок часу. Це різні експрес-схуднення, монодієти, авторські методики тощо.

Запам'ятайте, що найкраща дієта - це та, якої ви зможете дотримуватись постійно, а не короткий проміжок часу. Після таких короткочасних експериментів та швидких схуднень, за статистикою, вага повертається, а може ще й збільшуватись. А разом із цим йде мотивація.

Голодування

Схуднення не означає, що ви постійно повинні відчувати голод. Це стрес для організму. Окрім поганого настрою, зниження енергії, зниження самопочуття, ви швидко вийдете у метаболічне плато та отримаєте зупинку ваги. До того ж при постійному почутті голоду більше шансів зірватися і все кинути.

Відмова від вуглеводів

Більшість людей, які починають худнути, вважають ворогом крупи/хліб/макаронні вироби тощо. Не на тому слід акцентувати свою увагу. Ці продукти корисні та важливі у раціоні.

Низьковуглеводна дієта призводить до того, що вже через добу після різкого обмеження та нестачі вуглеводів, організм їх починає синтезувати самостійно.

А знаєте із чого? З амінокислот, які отримані з продуктів харчування та розпаду м'язової тканини. Тому пам'ятайте, що, крім вуглеводів, ваша вага втрачається за рахунок рідини та м'язів, а з цим знижується основний обмін.

Часові рамки

Їсти лише до 16:00 чи до 18:00. Солодке лише до 12:00. Пити воду за 30 хвилин до їди. Упевнена, що ви чули такі рекомендації чи намагалися дотримуватися. Ці рекомендації в області міфів, які ускладнюють, як процес схуднення, так і життя.

Довіра свого здоров'я шарлатанам

Довіра свого здоров'я людям без медичної освіти з подальшим прийомом величезної кількості необґрунтованих аналізів та БАДів.

Кажуть, що попит породжує пропозицію, тому тут єдина надія на людей, які включатимуть свої мізки та перестануть звертатися до некомпетентних осіб.