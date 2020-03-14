Топ-5 необходимых вещей, которые нужно обязательно дезинфицировать

В мире бушует эпидемия коронавируса и медики постоянно напоминают элементарные правила безопасности – правильное мытье рук, использование антисептиков, масок для лица. Кроме того, во многих городах в Украине стали дезинфицировать транспорт, а жители стали обращать внимание на соблюдение гигиены в общественных местах.

Однако специалисты назвали топ-5 вещей обихода, которые также стоит регулярно дезинфицировать, так как на них скапливаются микробы.

Москитные сетки на окнах

Такие сетки накапливают много пыли, грязи и другие загрязнения. Особенно много микробов остается на тех сетках, которые не снимают на зиму с окон. Специалисты рекомендуют провести тщательную очистку сеток перед началом весеннего сезона и делать это регулярно.

Кредитные карты

Большинству людей не приходит в голову мысль продезинфицировать кредитные карты, проездные на транспорт, библиотечные карты, пластиковые документы или накопительные карточки. А совершенно зря – они очень быстро накапливают микробы на своих поверхностях из-за регулярного использования. Достаточно регулярно их протирать антибактериальными салфетками.

Ящики и полки в кухонной мебели

Посуда в каждом доме моется ежедневно, а вот подставки под посуду, полочки и ящики – всего несколько раз в год. Но на поверхности этих предметов регулярно скапливается мусор и микробы, поэтому стоит не реже одного раза в неделю протирать ящики, шкафы и подставки.

Подставка для зубных щеток

О том, что зубные щетки нужно менять регулярно, знают все, а вот стаканчики или подставки для предметов гигиены также накапливают микробы и грязь. Специалисты рекомендуют их регулярно промывать горячей водой, протирать чистой тканью, а потом залить антибактериальным средством для полоскания рта и оставить на несколько минут. После этого – еще раз промыть водой и дать высохнуть.

Наушники

Для тех, кто регулярно носит наушники – новость. Эти предметы обихода нужно не реже, чем один раз в неделю протирать мягкой тканью, мылом и водой. Можно использовать антибактериальные салфетки. А вот после занятий спортом наушники нужно протирать постоянно.