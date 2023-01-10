Топ-5 найсмачніших салатів з морквою: швидко, корисно та допомагає схуднути

Морквяний салат із яйцем

Морква – 3 шт.

Відварені яйця – 3 шт.

Часник - 1-2 зубчики

Натуральний йогурт або сметана – 1-2 ст. ложки

Зелень

Сіль - до свого смаку

Натріть сиру моркву на великій тертці. Відварені яйця можна натерти на тертці або нарізати дрібними кубиками. Додайте подрібнений часник та зелень. Все перемішайте, заправте йогуртом чи сметаною. Додайте щіпку солі.

Салат з моркви та капусти

Морква – 1-2 шт.

Капуста - ¼ невеликої головки

Зелена цибуля

Сіль, перець - до свого смаку

Рослинна олія (нерафінована) - 1 ст. ложка

Капусту дрібно нашаткуйте, посоліть і розімніть. Моркву натріть на дрібній тертці. Дрібно наріжте зелену цибулю або використовуйте звичайну ріпчасту. Змішайте всі інгредієнти, додайте трохи меленого перцю і заправте олією.

Салати з моркви поживні та корисні (фото: pixabay.com)

Солодкий салат із моркви з родзинками

Морква – 2 шт.

Родзинки - 100 г

Мед – 1 ст. ложка

Лимонний сік – 1 ст. ложка

Йогурт – 100 г

Кориця мелена - щіпка

Родзинки залийте окропом на 10-15 хвилин, щоб вони розпарилися. Моркву натріть на дрібній тертці. Зробіть заправку: змішайте мед, сік лимона, дрібку кориці та йогурт. З родзинок злийте воду та змішайте його з морквою. Заправте соусом. Поставте перед подачею на стіл на 15-20 хвилин у холодильник.

Морквяний салат "По-французьки"

Морква – 2 шт.

Кисло-солодкі яблука – 2 шт.

Відварені яйця – 3 шт.

Твердий сир – 100 г

Цибуля - ½ головки

Часник - 2 зубчики

Сіль, перець - до свого смаку

Кефір для заправки – на смак

З яблук зніміть шкірку і натріть на тертці. Також натріть на тертці яйця, моркву та сир. Часник подрібніть. Цибулю наріжте дрібно та ошпарте окропом, а потім опустіть у крижану воду на пару хвилин, дайте стекти воді - це прибере гіркоту.

Салат викладайте на тарілці або у форму шарами: 1 - цибуля, 2 - яблуко, 3 - яйця, 4 - морква+часник, 5 - сир. Шари можна повторити. Заправити можна йогуртом чи кефіром. Готовий салат поставте на годину холодильник.

Легкий морквяний салат

Морква – 1 шт.

Зелене яблуко – 1 шт.

Апельсин – 1 шт.

мелена кориця - 1/6 ч. ложки

Мед - 1 ч. ложка

Натуральний йогурт чи сметана – 2 ст. ложки

Моркву натріть на великій тертці. Яблуко наріжте брусочками. Очищений апельсин наріжте кубиками. Усі інгредієнти змішайте, додайте корицю та мед. Заправте йогуртом. За бажанням до салату можна додати горіхи або родзинки.