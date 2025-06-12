Топ-5 ліків, які можуть врятувати ваш відпочинок: завжди беріть їх з собою!

Відпустка - час для відпочинку, а не для боротьби з раптовими недугами. Щоб неприємності не зіпсували довгоочікувану поїздку, варто заздалегідь подбати про аптечку. Існує список обовʼязкових препаратів, які слід взяти з собою у відпустку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку ірландського фармацевта Ешлі О'Дубхаїна.

Які ліки взяти у відпустку

За словами експерта, якщо ви прямуєте до місця з спекотнішим і вологішим кліматом, ніж ви звикли, Ешлі радить взяти з собою електроліти, незалежно від марки. Вони мають вирішальне значення для підтримки балансу рідини та забезпечення належного функціонування м’язів і нервів.

Оскільки ми втрачаємо електроліти через піт, важливо поповнювати втрачений натрій, особливо якщо ви рясно потієте.

Крім того, він рекомендується взяти з собою антигістамінний препарат, який підходить вашому організму. Він підійде при укусах комах, але також і при реакції на їжу чи сонце.

Мандрівникам, які не звикли до місцевої кухні, фармацевт радить запастися Імодіумом - "незамінним безрецептурним препаратом, який може швидко зупинити діарею та будь-які неприємні наслідки".

Готуючись до подорожей із сумнівною якістю їжі та води, Ешлі пропонує почати приймати пробіотики за кілька тижнів, оскільки вони відновлюють природний баланс кишечника та бактерій.

Також варто взяти з собою засоби для знеболення, наприклад, такі як парацетамол, панадол, нурофен або ібупрофен, як необхідні для будь-якої подорожі.

Важливо проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати будь-які ліки, оскільки те, що підходить іншим, може не підійти вам.

Як зберігати ліки під час подорожі

Зберігайте у ручній поклажі

Завжди тримай найважливіші ліки (особливо рецептурні та життєво необхідні) у ручній поклажі, а не в багажі. У разі втрати багажу або затримки рейсу - ліки будуть при вас.

Дотримуйся температурного режиму

Перевір на упаковці або в інструкції, при якій температурі потрібно зберігати препарат. Звичайні ліки - при температурі до +25 °C.

Ліки, що потребують холодильника (інсулін, деякі гормональні препарати тощо) - +2…+8 °C. Для них використовуйте:

холодильні термосумки

гелеві охолоджувачі (лід в пакетах)

міні-холодильники для мандрівок

Уникайте прямих сонячних променів

Не залишай ліки в машині, на пляжі чи біля вікна - перегрів знижує ефективність.

Захищайте від вологи