Топ-5 фільмів та серіалів з Джоном Красінскі - найсексуальнішим чоловіком 2024 року

"Тихе місце"

У цьому фільмі Джон виступив не тільки як актор, але й як режисер і сценарист. Науково-фантастичний фільм жахів про постапокаліптичний світ, де люди змушені жити в тиші, щоб не привернути увагу монстрів, став справжнім хітом. Красінські створив атмосферу напруження та тривоги, а його гра гідна усіх похвал.

Кадр з фільму "Тихе місце"

"Джек Райан"

Цей серіал від Amazon Prime Video розповідає про пригоди молодого аналітика ЦРУ Джека Райана. Красінскі втілив образ цього персонажа з гідністю, продемонструвавши свої драматичні здібності. Серіал отримав позитивні відгуки критиків і глядачів.

Кадр з серіалу "Джек Райан"

"13 годин: Таємні воїни Бенгазі"

У цьому фільмі чоловік Емілі Блант зіграв одного з американських солдатів, які брали участь у рятувальній операції в Бенгазі. Ця драматична стрічка розповідає про реальні події і дозволяє глядачам зануритися в атмосферу бойових дій.

Кадр з фільму "13 годин: Таємні воїни Бенгазі"

"Ліцензія на весілля"

Ця романтична комедія розповідає про пару, яка готується до весілля. Красінскі зіграв одного з головних героїв і закріпив за собою славу одного з найталановитіших комедійних акторів сучасності.

Кадр з фільму "Ліцензія на весілля"

"Офіс"

Без сумніву, саме ця роль принесла Джону світову славу. Його образ добродушного і трохи сором'язливого Джима Гелперта підкорив серця мільйонів глядачів. Роль Джима стала візитною карткою актора.

Кадр з серіалу "Офіс"

Додамо, що звання найсексуальнішого чоловіка року стало справжнім подарунком не тільки для актора, але й для його фанатів, які вже давно відзначають привабливість та харизму Красінскі. Сам голлівудський красень з польським корінням зізнається, що здивований такому титулу, але водночас вдячний за відзнаку.

Окрім акторської діяльності Джон активно займається режисурою та продюсуванням, а також є активним учасником різних благодійних проектів.