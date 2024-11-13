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Топ-5 фільмів та серіалів з Джоном Красінскі - найсексуальнішим чоловіком 2024 року

Середа 13 листопада 2024 22:24
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Топ-5 фільмів та серіалів з Джоном Красінскі - найсексуальнішим чоловіком 2024 року Джон Красінскі (фото: кадр з серіалу "Офіс")
Автор: Катерина Собкова

Джон Красінскі визнаний найсексуальнішим чоловіком 2024 року за версією популярного журналу People. Він відомий широкому загалу за роллю Джима Гелперта у культовому серіалі "Офіс", однак давно переріс рамки ситкома і став одним з найталановитіших акторів сучасності. Він спробував себе в різних жанрах - від романтичних комедій до трилерів, і кожен раз вражав своєю багатогранністю.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам подивитися найближчим часом 5 крутих фільмів і серіалів за участі Красінскі.

"Тихе місце"

У цьому фільмі Джон виступив не тільки як актор, але й як режисер і сценарист. Науково-фантастичний фільм жахів про постапокаліптичний світ, де люди змушені жити в тиші, щоб не привернути увагу монстрів, став справжнім хітом. Красінські створив атмосферу напруження та тривоги, а його гра гідна усіх похвал.

Топ-5 фільмів та серіалів з Джоном Красінскі - найсексуальнішим чоловіком 2024 року

Кадр з фільму "Тихе місце"

"Джек Райан"

Цей серіал від Amazon Prime Video розповідає про пригоди молодого аналітика ЦРУ Джека Райана. Красінскі втілив образ цього персонажа з гідністю, продемонструвавши свої драматичні здібності. Серіал отримав позитивні відгуки критиків і глядачів.

Топ-5 фільмів та серіалів з Джоном Красінскі - найсексуальнішим чоловіком 2024 року

Кадр з серіалу "Джек Райан"

"13 годин: Таємні воїни Бенгазі"

У цьому фільмі чоловік Емілі Блант зіграв одного з американських солдатів, які брали участь у рятувальній операції в Бенгазі. Ця драматична стрічка розповідає про реальні події і дозволяє глядачам зануритися в атмосферу бойових дій.

Топ-5 фільмів та серіалів з Джоном Красінскі - найсексуальнішим чоловіком 2024 року

Кадр з фільму "13 годин: Таємні воїни Бенгазі"

"Ліцензія на весілля"

Ця романтична комедія розповідає про пару, яка готується до весілля. Красінскі зіграв одного з головних героїв і закріпив за собою славу одного з найталановитіших комедійних акторів сучасності.

Топ-5 фільмів та серіалів з Джоном Красінскі - найсексуальнішим чоловіком 2024 року

Кадр з фільму "Ліцензія на весілля"

"Офіс"

Без сумніву, саме ця роль принесла Джону світову славу. Його образ добродушного і трохи сором'язливого Джима Гелперта підкорив серця мільйонів глядачів. Роль Джима стала візитною карткою актора.

Топ-5 фільмів та серіалів з Джоном Красінскі - найсексуальнішим чоловіком 2024 року

Кадр з серіалу "Офіс"

Додамо, що звання найсексуальнішого чоловіка року стало справжнім подарунком не тільки для актора, але й для його фанатів, які вже давно відзначають привабливість та харизму Красінскі. Сам голлівудський красень з польським корінням зізнається, що здивований такому титулу, але водночас вдячний за відзнаку.

Окрім акторської діяльності Джон активно займається режисурою та продюсуванням, а також є активним учасником різних благодійних проектів.

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