Топ-5 акторів, яким подобається зніматися оголеними на екрані

Кіно часто вимагає від акторів сміливості та готовності виходити за межі комфорту. Деякі сцени, особливо інтимні або відверті, стають справжнім випробуванням. Однак є актори, як-от Холлі Беррі чи Емілія Кларк, які не лише погоджуються на такі ролі, а й насолоджуються цим процесом, вважаючи, що оголені сцени додають глибини персонажам і підсилюють емоційність історії.

Хто ще зі знаменитостей сміливо розкриває себе на екрані? Дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Голлі Беррі

Джоел Сільвер, продюсер відомих хітів, таких як "Смертельна зброя" та "Матриця", часто поєднував насичений екшн із присутністю жіночої оголеності у своїх стрічках. Це зробило його постаттю досить суперечливою, але він продовжив цей підхід у фільмі 2001 року "Пароль "Риба-меч". Саме Сільвер переконав Холлі Беррі знятися в цій стрічці, включно з її першою у Голлівуді топлес-сценою.

Для зірки цей досвід став викликом, але не викликав значного дискомфорту. Хоча спочатку вона відчувала хвилювання, акторка завжди мала інтерес до таких сцен, однак раніше їй бракувало впевненості.

"Протягом тривалого часу я боялася погоджуватися на оголені сцени. Однак успіх проекту про Дороті Дендрідж і критичне визнання, яке я отримала, дали мені відчуття, що тепер я більше не повинна нічого доводити", - зізналася вона в інтерв’ю Entertainment Weekly.

Голлі Беррі (фото: Кіноріум)

Емілія Кларк

Емілія Кларк не завжди мала позитивний досвід зйомок у відвертих сценах. У перших сезонах "Гри престолів", коли її героїня Дейенеріс Таргарієн брала участь у кількох інтимних сценах, акторка була ще новачком і зізнається, що відчувала страх через свою недосвідченість.

Проте до шостого сезону серіалу і Кларк, і її персонаж досягли впевненості та сили. Для епізоду 4 "Книга Незнайомця", де Дейенеріс виходить з полум’я вогненної хатини дотракі, акторка вирішила не використовувати дублерку. Вона наполягала на тому, щоб саме вона з’явилася у цій знаковій сцені, яка підкреслювала силу її героїні.

"Хочу нагадати, що востаннє я знімала одяг у третьому сезоні. Відтоді минуло багато часу. Але це повністю я - впевнена, сильна і горда. Я дуже щаслива, що погодилася на цю сцену. Це не дублерка, це все я!", - поділилася вона в інтерв’ю Entertainment Weekly.

Емілія Кларк​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Ештон Кутчер

Ештон Кутчер - актор, який здобув популярність завдяки ролям у таких проєктах, як "Шоу 70-х", "Чувак, де моя тачка?", "Двоє з половиною чоловіків" і "Більше ніж секс". В останньому фільмі він зіграв разом із Наталі Портман двох друзів, які вирішують мати виключно фізичні стосунки без романтичних зобов’язань. Як можна здогадатися, стрічка включає чимало відвертих сцен, що зображають близькі моменти між героями.

Для Кутчера це не стало проблемою. У розмові з Belfast Telegraph актор зізнався, що отримав задоволення від зйомок таких сцен. Дотримуючись філософії, що всі люди приходять у цей світ оголеними, Кутчер не переймався своїм виглядом перед камерою, навіть коли рушник для збереження скромності виявився меншим, ніж очікувалося.

"Мені це подобається, я не маю нічого проти оголеності - адже всі ми народжуємося такими, і це частина нашої природи. Ви є такими, якими ви є", - поділився він.

Ештон Кутчер​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс завжди відзначалася обережністю у виборі ролей, які вимагали оголеності. Незважаючи на її величезний успіх у таких проєктах, як серії "Люди Ікс" і "Голодні ігри", акторка переважно уникала сцен, що передбачали роздягання. Однак у 2023 році вона зробила виняток, знявшись у комедії "Без образи", яка привернула увагу глядачів.

Однією з найбільш обговорюваних сцен стала та, де герої Лоуренс і Ендрю Барта Фельдмана купаються оголеними на пляжі. Коли група підлітків викрадає їхній одяг, Медді, персонаж Лоуренс, вибігає з води, щоб повернути своє. Акторка зізналася, що зйомки цієї незвичайної сцени були надзвичайно веселими.

В інтерв’ю USA Today вона розповіла: "Це було справжнім вибухом". Окрім цього, Лоуренс відзначила, що знімальний процес став для неї ще й своєрідним тренуванням.

"Це була найінтенсивніша фізична активність, яку я робила за довгий час", - поділилася вона.

Дженніфер Лоуренс​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Бен Аффлек

Бен Аффлек може похвалитися кар’єрою, яка викликає захоплення у багатьох акторів. Він зіграв культового Бетмена, був співавтором сценарію до відзначеного нагородами "Доброго Вілла Хантінга" та зняв високо оцінений фільм "Арго". Однак актор рідко демонстрував своє тіло на екрані, воліючи залишатися більш стриманим у цьому питанні.

Попри це, під час свого виступу в "The Daily Show" режисер "Арго" зізнався, що планував залишити одну певну сцену у фільмі, але під тиском інших акторів і знімальної групи змушений був її скоротити. У цій сцені його персонаж був зображений оголеним у душі.

Проте Аффлек здійснив задумане через кілька років у містичному трилері "Загублена" (2014). У розмові з MTV News він зазначив, що в цьому фільмі таки з’явився оголеним, хоча й у короткому кадрі.

Бен Аффлек​​​​​​​ (фото: Кіноріум)