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Топ-10 препаратів, які нічого не лікують, але ми продовжуємо їх купувати

Які ліки нічого не лікують (фото: kr-rada.gov.ua)
Автор: Світлана Мащенко

Фуфломіцини - препарати з недоведеною ефективністю або ж що гірше - з доведеною неефективністю, продовжують займати почесне місце на полицях в аптеках. Їх призначають лікарі, радять провізори, а також настирливо пхає реклама з телевізора. Але доказова медицина продовжує боротися з цим, раз за разом радячи не витрачати гроші.

Про топ-10 препаратів розповіла в Instagram лікар-педіатр Алла Мішура.

Топ 10 препаратів-фуфломіцинів:

  • Ергоферон - противірусний препарат
  • Еребра - противірусний препарат
  • Фезам - психостимулювальний та ноотропний засіб
  • Новірин - противірусний засіб
  • Аміксин - імуномодулюючий та противірусний засіб
  • Нервохеель - заспокійливий, протисудомний засіб, антидепресант
  • Вокара - гомеопатія від захворювань ротоглотки
  • Назоферон - імуномодулюючий та противірусний засіб
  • Лаферобіон - противірусний, антимікробний, протизапальний, імуномодулюючий засіб
  • Афлубін - гомеопатичний препарат для профілактики та лікування грипу і ГРВІ

"Цей список можна продовжувати безкінечно... Запам’ятайте, дані препарати нічого не лікують! Краще купіть на ці кошти щось смачненьке і корисне. Не ведіться на рекламу препаратів і дієтичних добавок", - застерігає лікарка.

Як перевірити дієвість препарату

  • За допомогою сайту FDA

Про ефективність препарату можна дізнатися за допомогою сайту Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).

Тут у графу пошуку треба ввести діючу речовину з інструкції, і ви отримуєте список статей з дослідженнями про цю речовину, і її дію на організм людини.

  • Український ресурс dokazovo.in.ua

Введіть назву препарату в графу пошуку на сайті dokazovo.in.ua і дізнайтеся, наскільки він ефективний за оцінками десятка міжнародних організацій. Далі ви зможете дізнатися, яка з них схвалює препарат, як ефективний, а яка - ні.

Раніше фармацевтка розповіла про те, які таблетки прийняти для "покращення імунітету".

Також читайте про найвідоміші фуфломіцини в гінекології.

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