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Тоня Матвієнко пережила сексуальні домагання: "Він був значно старший"

Неділя 16 лютого 2025 09:58
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Тоня Матвієнко пережила сексуальні домагання: "Він був значно старший" Тоня Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Тоня Матвієнко вперше розповіла, що їй довелося пережити сексуальні домагання. Тоді вона зуміла себе врятувати, адже налякала кривдника.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Матвієнко розповіла в інтерв'ю OBOZ.UA.

Донька Ніни Матвієнко пережила домагання

За словами Тоні, це сталося тоді, коли їй було 19 років. Вона та її старша донька Уляна опинилися у лікарні. Дитина Матвієнко захворіла, а через те, що вона була дуже маленькою, її поклали разом з мамою.

"І в цьому медичному закладі мене домагався один з лікарів. У хід йшло все - маніпуляції, залякування. Він був значно старший, а мені тоді ледве виповнилося 19 років. Я була дуже молодою і нікому не наважувалася про це розповісти", - пригадала Тоня.

Втім, співачці вдалося себе захистити. Тоня все ж дала кривднику відсіч.
Тоня Матвієнко показала фото молодшої доньки Ніни (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Донька Ніни Матвієнко розповіла про домагання (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"Одного разу дуже сильно злякалася і сказала, що я дочка Ніни Матвієнко. І це спрацювало. Він випалив: "Я пожартував!". Знаєте, мені здається, що чи не в кожної жінки є якась така історія", - зазначила артистка.

За словами Тоні, у творчій сфері подібних історій у неї не було. На її думку, їй вдалося цього уникнути, адже всі знали, хто її мама.

"А у творчому колі зі мною ніколи подібного не траплялося. Думаю, що боялися, що я дочка Ніни Матвієнко. Мене досі чоловіки бояться", - пояснила співачка.

До слова, раніше Матвієнко показала рідкісне фото молодшої доньки.

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