Тоня Матвієнко пережила сексуальні домагання: "Він був значно старший"

Співачка Тоня Матвієнко вперше розповіла, що їй довелося пережити сексуальні домагання. Тоді вона зуміла себе врятувати, адже налякала кривдника.

Донька Ніни Матвієнко пережила домагання

За словами Тоні, це сталося тоді, коли їй було 19 років. Вона та її старша донька Уляна опинилися у лікарні. Дитина Матвієнко захворіла, а через те, що вона була дуже маленькою, її поклали разом з мамою.

"І в цьому медичному закладі мене домагався один з лікарів. У хід йшло все - маніпуляції, залякування. Він був значно старший, а мені тоді ледве виповнилося 19 років. Я була дуже молодою і нікому не наважувалася про це розповісти", - пригадала Тоня.

Втім, співачці вдалося себе захистити. Тоня все ж дала кривднику відсіч.



Донька Ніни Матвієнко розповіла про домагання (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"Одного разу дуже сильно злякалася і сказала, що я дочка Ніни Матвієнко. І це спрацювало. Він випалив: "Я пожартував!". Знаєте, мені здається, що чи не в кожної жінки є якась така історія", - зазначила артистка.

За словами Тоні, у творчій сфері подібних історій у неї не було. На її думку, їй вдалося цього уникнути, адже всі знали, хто її мама.

"А у творчому колі зі мною ніколи подібного не траплялося. Думаю, що боялися, що я дочка Ніни Матвієнко. Мене досі чоловіки бояться", - пояснила співачка.