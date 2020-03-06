Тонны украинского мусора приплыли в ЕС: подробности ЧП

Мусор из Украины по реке Тиса приплыл в Венгрию из-за паводков. В стране настоящее ЧП из-за тонн пластиковых бутылок и прочих отходов жизнедеятельности украинцев. Чтобы сдержать наплыв, реку перекрывают баржи, а волонтеры собирают мусор руками, пишет местное издание Haromhatar.

Для справки: Тиса - левый и самый длинный приток Дуная. Река берет начало на востоке Закарпатской области Украины. Ее образуют, сливаясь у города Рахова, реки Черная Тиса и Белая Тиса, истоки которых находятся в Украинских Карпатах. В пределах Украины длина Тисы составляет 201 километр.

Местные экологи и активисты сутки напролет выгребают из воды тонны пластиковых бутылок и пакетов и вывозят их грузовиками. Этот мусор приплыл в Венгрию после таяния снега в Карпатах и паводков, которые подняли его с берегов реки. При этом многие бросают мусор просто в реку.

"В Раховском районе есть только одна свалка в Рахове. Все, больше нет нигде. И все бросают в реку мусор, потому что его некуда девать", - говорит экоактивист Бейло Франц.

За полдня активистам удалось собрать тонну отходов, которые приплыли из Украины.

Ранее мы писали, что в Киеве хотят убрать мусоропроводы во всех многоэтажках. В связи с этим киевлянам могут изменить тарифы на вывоз мусора.