Тонны фекалий: в Коктебеле произошла экологическая катастрофа

В сети появилось видео, которое в очередной раз демонстрирует проблемы аннексированного Крыма. На новом видео показан Коктебель, где во время дождя в море выливались потоки фекалий.

Видео инцидента опубликовал Александр Талипов на своей странице в Facebook.

Экологическая катастрофа произошла в Коктебеле (видео: facebook.com/alexandr.talipov)

"Очередная экологическая катастрофа в Коктебеле. Все идет по графику, крупный дождь и тонны фекалий льются в море. Это страшно. Страшно за здоровье людей. Импотенция Феодосийской власти который год подвергает угрозе здоровье и жизни людей. Пора заводить дела", - написал Александр.

Пользователи сети также прокомментировали данное видео.

Печальная история;

Вот поэтому не люблю этот периметр;

Сцу*и....взять мордой их всех и головой в это дерьмо и пусть захлебнутся ублюдки;

Они парадом занимаются и дерибаном премий;

Еще отсрочкой пенсий, повышением налогов и искусственной инфляцией, короче, заняты люди;

Во, дают! В свое время я, купаясь в Феодосии и Коктебеле заплывал за буйки и полоскал горло и промывал носовые пазухи морской водой. В общем целую зиму и осень у меня ни горло не болело, ни насморка не было. В прошлом году ту же процедуру проделывал в течение 10 дней. И чтоб я так жил. До сих пор не могу избавиться от насморка и першения в горле;

Господи, что творят!!!!

Скриншоты с Facebook

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