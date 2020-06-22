Тонны фекалий: в Коктебеле произошла экологическая катастрофа

Аннексированный Крым страдает от экологической катастрофы
В сети появилось видео, которое в очередной раз демонстрирует проблемы аннексированного Крыма. На новом видео показан Коктебель, где во время дождя в море выливались потоки фекалий.
Видео инцидента опубликовал Александр Талипов на своей странице в Facebook.
Экологическая катастрофа произошла в Коктебеле (видео: facebook.com/alexandr.talipov)
"Очередная экологическая катастрофа в Коктебеле. Все идет по графику, крупный дождь и тонны фекалий льются в море. Это страшно. Страшно за здоровье людей. Импотенция Феодосийской власти который год подвергает угрозе здоровье и жизни людей. Пора заводить дела", - написал Александр.
Пользователи сети также прокомментировали данное видео.
Скриншоты с Facebook
Напомним, в Одессе побережье пляжа "Дельфин" залило топливом из затонувшего танкера "Делфи".
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Автор: Styler