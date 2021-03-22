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Толпы украинцев без масок ходили по улицам и массовой молитвой "били" по коронавирусу

Автор: Styler

21 марта крестный ход УПЦ МП охватил разные населенные пункты Украины. В частности, толпа прихожан прошлась по улицам второго города по заражаемости COVID-19 - Харькова. Но не только.

Так, крестные ходы с молитвой о мире в Украине и о том, чтобы коронавирус отступил из нашей страны, прошли в Северодонецке и Каменском. Фото и видео этих действ появились на сайте УПЦ МП.

Как видно на кадрах, люди, принимавшие участие в богослужениях в храмах этих городов, совершенно не соблюдают социальную дистанцию. Более того, все они без масок.


Но интересно то, что, например, в Христо-Рождественском кафедральном соборе Северодонецка после богослужения "была вознесена сугубая молитва с прошением о прекращении эпидемии коронавируса".

Крестный ход и богослужение в Северодонецке (фото: sed-eparhia.com)

В Каменском помимо молитв за исцеление от коронавируса были также вознесена "сугубая молитва с прошением о мире в нашей стране и о градоправителях".

Во время этих действ здесь также почти никто не соблюдал карантинных норм.

Крестный ход и богослужение в Каменском (фото: eparhia.net)

Напомним, недавно Усик резко высказался о фильме Оксаны Марченко "Паломница".

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