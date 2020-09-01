Толпой на одного: уманьчане жестоко избили хасида прямо в супермаркете

В Умани компания подростков напала на хасида и избила его. Инцидент произошел около полуночи в одном из супермаркетов города.

В ночь на 1 сентября на горячую линию "102" позвонили и сообщили, что в одном из супермаркетов АТБ подростки напали на хасида и разбили ему нос. Однако полиция не смогла завести криминальное дело, так как пострадавший категорически отказался писать заявление. О нем известно, что он гражданин Израиля и у него есть разрешение на проживание на территории Украины.

"О факте мы знаем, группа была на месте, полиция там работала. Сейчас там дополнительно пребывает начальник управления превентивной деятельности, который прибыл в Умань с рабочим визитом. Дополнительно выясняют все обстоятельства и детали", - рассказали в полиции Черкасской области.

Как сообщили в Объединенной еврейской общине Украины, инцидент произошел возле супермаркета "АТБ" по улице Тищика. Группа хасидов пришла в магазин, чтобы купить продукты, но у них возник конфликт с местными молодыми людьми. Четверо неизвестных напали на одного из хасидов, когда его друзья отошли. Ему разбили нос до крови.

Стоит отметить, что это не первое нападение в Умани на хасидов. 28 августа полиция приехала на вызов в район паломничества, где находится могила цадика Нахмана.

Местные жители отказались пропускать хасидов на историческое место. Возле синагоги на улице Лисенка собралась большая толпа местных жителей. Они вызвали полицию и требовали запретить паломникам перемещаться по городу.

Полиции пришлось сдерживать местных жителей, которые были возмущены тем, что хасиды не придерживаются карантинных ограничений и ведут себя по-хамски.

Напомним, ранее мы писали о том, что тысячи хасидов застряли в аэропортах Украины.