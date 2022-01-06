Эти токсичные предметы есть в каждом доме: пользоваться нужно с большой осторожностью

В каждом доме есть вещи, которые одновременно важны в быту и могут причинить вред. Постарайтесь этими предметами пользоваться с большой осторожностью и уберите их из доступных для детей и животных мест.

Какие токсичные предметы есть в каждом доме, рассказали в материале lifehack.

Духи

В маленькой баночке любимого аромата могут быть бензальдегид, камфара, этилацетат, бензилацетат, линалол, ацетон и метиленхлорид.

При интенсивном и продолжительном вдыхании эти средства могут вызвать головокружение, тошноту, сонливость, раздражение слизистой, горла, поражение почек и головные боли.

Пластиковые контейнеры

Многие пластиковые контейнеры производятся с добавлением химических веществ, фталатов. Эти вещества могут оказывать неблагоприятное воздействие на эндокринную систему, репродуктивность и нервную систему человека.

Пластик со временем начинает распадаться и это может привести к выбросу химических веществ в вашу пищу. Регулярно меняйте контейнеры и при покупке внимательно изучайте их состав.

Пластиковые бутылки

Не используйте пластиковые бутылки много раз подряд. В этом пластике могут быть токсичные химикаты, которые будут проникать в вашу жидкость. Наливайте воду в стакан и никогда не пейте из бутылки.

Штора для душа

Для смягчения пластика в производстве часто используют фталаты. В шторах для душа они бывают очень часто. Эти фталаты плохо влияют на функцию и работу мозга.

Матрасы

В матрасах часто встречается потенциально опасное соединение, которое называется ПБДЭ. Эти химические вещества влияют на мозг, репродуктивную систему, снижают качество спермы и вызывают проблемы с щитовидной железой.

Чистящие средства

Вся бытовая химия содержит химические вещества, и опасные токсины могут содержаться даже в баночках с надписью "эко". Лучшая альтернатива – мыльный порошок, лимоны, пищевая сода, вода.

Проверяйте, что входит в состав ваших чистящих средств перед покупкой и, если там есть фталаты – поищите что-то более безопасное.

Освежители воздуха

Как и чистящие средства, освежители помогают сохранить в доме порядок и уют. Но увы, эти средства также небезопасны. При чрезмерном загрязнении и в непроветриваемом помещении освежители выделяют токсичные уровни загрязняющих веществ.

Антиперспиранты

Увы, эти полезные баллончики для устранения пота, могут быть опасны. Многие компании добавляют в состав алюминий, и при распылении дезодоранты приносят вред здоровью. Некоторые исследования показывали, что алюминий может повысить риск развития рака.

Кондиционеры для белья

В кондиционеры входят соли аммония и после стирки одежда покрывается тонким слоем потенциально токсичных химикатов. Они могут вызывать раздражения кожи, проблемы с дыханием и головные боли.

Телевизионные и игровые приставки

В шнурах питания и кабелях контроллеров игровых консолей, а также печатные платы и корпусы могут содержать фталаты и антипирены, которые могут негативно влиять на головной мозг.