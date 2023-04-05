Негативно впливають на серце та печінку: медики назвали токсичну шкоду деяких вітамінів

Негативні наслідки від прийому вітамінів

Лікар Дебора Лі попереджає, що деякі добавки можуть бути шкідливими.

"Жінкам старше 40 років не слід приймати залізо, якщо у них немає залізодефіциту. Надлишок заліза токсичний для печінки, серця та мозку", - пояснює експерт.

Також лікар радить остерігатися звіробою, який індукує ферменти печінки та перешкоджає прийому багатьох видів ліків, зокрема статинів.

А от прийом занадто великої кількості вітаміну С може спричинити утворення каменів у нирках.

"Магній не слід приймати одночасно з іншими вітамінами, оскільки це може сповільнити їхнє засвоєння", - радить Дебора Лі.

Також лікарі наголошують, що приймати більше ніж одну добавку на день, допустимо полівітаміни, може бути ризиковано.

"Ви не можете отримати токсичні дози живильних речовин із їжі. Але їх можна отримати з добавок", - розповіла лікар Вів'єн Черіан.

Вітаміни найкраще отримувати з їжі (фото: сайт utvdnipro.dp.ua)

Чи всім потрібний вітамін D

У національній службі здоров'я зазначають, що тривалий прийом вітамінів може бути шкідливим. Однак є один, який рекомендується цілий рік для тих, хто мало перебуває на сонці - це вітамін D.

Втім більшість людей отримують його з квітня по вересень без прийому добавок.

Токсичність вітаміну D, хоча й рідко, може призвести до надлишку кальцію в крові. Таким чином, наслідки можуть включати нудоту, блювоту, слабкість і часте сечовипускання.

Токсичність вітаміну D може прогресувати до болю в кістках і проблем з нирками, тому хоча добавки можуть бути корисними, вони безпечні лише в рекомендованих дозах.

Медики радять проконсультуватись з лікарем, перш ніж приймати будь-які вітамінні добавки.