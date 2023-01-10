Токсичний Bonduelle? Українські супермаркети прибирають з продажу всю продукцію: що сталося

Українські супермаркети почали прибирати зі своїх полиць продукцію французької компанії Bonduelle, а Національне агентство з питань протидії корупції закликає запровадити проти них санкції.
Що ж сталося насправді та чи потрібно негайно відмовлятися від горошку та кукурудзи – читайте у матеріалі Styler.
Напередодні Нового року у забороненій російській соціальній мережі VK з'явилося повідомлення у групі "Ярцево.Live" про те, що окупантам було передано вітальні продуктові кошики з продукцією компанії Bonduelle. У кожну корзину вклали листівку "Повертайтесь із перемогою".
Інформація швидко розлетілася соціальними мережами й вже в перші дні січня почав спалахувати скандал.
Першим відреагувало агентство з питань запобігання корупції. У НАЗК закликали запровадити санкції проти французької компанії Bonduelle Group.
"Bonduelle привітала з Новим роком учасників СВО, передавши 10 000 вітальних продуктових кошиків до яких була додана та листівка: "Повертайтеся з перемогою". Як було сказано, у самій компанії підкреслили, що підтримка захисників є невід'ємною частиною соціальної відповідальності бізнесу. Компанія Bonduelle не планує залишати російський ринок і продовжує сплачувати податки, збори та інші внески до російського бюджету, тим самим фінансуючи війну", - сказано в повідомленні агентства.
А після публікації від НАЗК у Twitter про те, що Bonduelle включили до списку спонсорів тероризму, соціальними мережами прокотилися хвилі обурення та заклики бойкотувати продукцію цієї компанії. Також про компанію, яка спонсорує тероризм, почали говорити політики.
У популярних торгових точках України повідомили, що вирішили відмовитись від продукції французької компанії Bonduelle через інформацію про забезпечення консервованими овочами російських військових.
Про те, що вся продукція компанії буде прибрана з полиць, розповіли у пресслужбах Varus, Novus, Aushan, АТБ та Сільпо.
У деяких супермаркетах попередили, що товар на полицях – це залишки від попередніх закупівель товару й нові закупівлі зупинено з 4 січня.
В офіційному акаунті французької компанії Bonduelle у Twitter 30 грудня з'явився запис наступного змісту:
"Російські соціальні мережі поширили інформацію, що вводить в оману, про наш бізнес у Росії. Ця інформація, а також заяви, що приписуються Bonduelle і його напрямок абсолютно неправильне. Група Bonduelle продовжує свою діяльність в Росії з єдиною метою - забезпечити доступ населення до основних продуктів харчування в Росії та сусідніх країнах".
Також з'явилася офіційна відповідь на звинувачення на сайті компанії:
"Група Bonduelle підтверджує це спростування і хотіла б уточнити, що:
· Група Bonduelle не відправляла і не доручала відправлення будь-якій третій стороні будь-яких коробок з продукцією Bonduelle та вітальними листівками до російської армії.
· Фотографії, опубліковані 30 грудня 2022 р., на яких видно ящики з продукцією Bonduelle, є підробкою.
· Цитати керівництва Bonduelle Russia, опубліковані 30 грудня 2022 р., є фальшивими та необґрунтованими”, - сказано у публікації.
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