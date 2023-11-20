Токсична печера біля Чорного моря "ховалася" від людей 5,5 млн років: фото унікальної знахідки

Основні відомості

Печера Мовіле (з румунської Peștera Movile) розміщена в Румунії - у повіті Констанца неподалік міста Мангалія - за декілька кілометрів від узбережжя Чорного моря.

Скріншот (google.com/maps)

Відкрив її у 1986 році румунський спелеолог і натураліст Крістіан Ласку внаслідок виконання геологічних досліджень напередодні будівництва електростанції.

На глибині близько 18 метрів робітники натрапили на закриту печерну систему зі своєрідними характеристиками.

Дослідження Мовіле розпочалося в 1990 році.

Згодом стало відомо, що ця печера - одна з трьох у світі, що утворилися в результаті впливу сірчаної кислоти на гірську породу. Протяжність дослідженої частини - близько 300 метрів.

Так "неофіційний вхід" у печеру виглядає ззовні (скріншот: YouTube/Bright Side)

На думку науковців, ця печера була повністю відрізана від зовнішнього світу впродовж близько 5,5 млн років. Через це у ній сформувалась власна унікальна екосистема з внутрішніми (підземними) водами.

Присутність у печері людини серйозно загрожує існуванню цієї екосистеми, тому доступ до неї дозволений тільки в дослідницьких цілях із дозволу спеціальних служб.

Унікальність екосистеми

Вчені визначили, що ґрунтові води печери багаті на сірководень і вуглекислий газ. Водночас вміст кисню - дуже низький.

Повітря в печері також сильно відрізняється від зовнішньої атмосфери. Рівень кисню там утричі менший, ніж на відкритому повітрі. В ньому приблизно в сто разів більше вуглекислого газу, присутній метан.

І повітря, і вода печери містять високу концентрацію сірководню й аміаку.

Процес дослідження Мовіле - специфічний та непростий. Щоб дістатися печери, потрібно перш за все спуститися "вглиб землі" по 20-метровій мотузці.

Перший "крок" для дослідників (скріншот: YouTube/Bright Side)

Потім потрібно повзти тісними проходами й плисти підводними каналами, адже майже вся печера затоплена.

Водночас вода там тепла завдяки термальним джерелам. Її температура - близько 21 градуса за Цельсієм.

Шлях до незвіданого - непростий (скріншот: YouTube/Bright Side)

Крім того, науковці можуть перебувати у печері лише упродовж 5-6 годин через високу вологість та концентрацію сірководню й аміаку.

Таємничі мешканці

Внаслідок відокремленого від зовнішнього світу існування впродовж мільйонів років, життя у Мовіле повністю базується не на фотосинтезі, а на хемосинтезі.

Йдеться про процес синтезу органічних речовин з вуглекислого газу за рахунок енергії окиснення аміаку, сірководню й інших речовин, який здійснюється мікроорганізмами в процесі їх життєдіяльності.

Неймовірні витвори природи (скріншот: YouTube/Bright Side)

У результаті досліджень, в печері були знайдені близько 50 видів тварин (серед них - п'явки, павуки, скорпіони й комахи). 34 із них є ендемічними (місцевими).

Всі вони залежать від поживних речовин, одержуваних у результаті окислення газів (включаючи метан і сірку) бактеріями.

Стіни гротів печери й поверхню води покриває "бактеріальна плівка", якою харчуються більші істоти.

Автотрофні бактерії виконують роль підземних "рослин" (скріншот: YouTube/Bright Side)

Пробувши у повній темряві мільйони років, більшість істот - сліпі й практично безбарвні.

Підземні істоти відрізняються від усіх інших (скріншот: YouTube/Bright Side)

Найбільшою істотою у Мовіле виявилася 5-сантиметрова багатоніжка. Вона є отруйним хижаком і отримала назву Cryptops speleorex - "король печери".

Ця багатоніжка виростає до 52 мм у довжину (фото: ZooKeys)